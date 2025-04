Zimne rączki u niemowlęcia (oraz stopy) są dla rodzica powodem do niepokoju, bo kojarzą się z niewydolnym układem krążenia. Zjawisko to zazwyczaj ma charakter przejściowy i mija po kilku miesiącach.

Czemu noworodek ma zimne rączki

Zimne rączki u noworodka są związane z okresem przejścia między życiem płodowym, a w nowym środowisku. Organizm - układ sercowo-naczyniowy także - musi zaadaptować się do nowych warunków i temperatur. U dorosłego zimne kończyny często tłumaczy się wyziębieniem organizmu i potrzebą ogrzania, ale w przypadku małego dziecka, zasada ta nie jest stosowana.

Temperaturę ciała noworodka „na dotyk” mierzy się poprzez sprawdzenie karku. Jeśli jest chłodny, warto nałożyć dziecku warstwę ubrania czy koc. Jeśli kark jest ciepły, a nawet spocony, oznacza to, że dziecko jest przegrzane.

Jest to normalne. Dlatego aby sprawdzić, czy dziecku nie jest zimno, dotyka się jego kark, a nie rączki - powiedziała Celina Fręczko, położna.

Kiedy zimne rączki u niemowlaka to powód do niepokoju

Istnieją pewne sytuacje, które mogą wymusić spotkanie z pediatrą, a potem konsultację ze specjalistą. Jeśli oziębieniu towarzyszy zasinienie kończyn, może to świadczyć o rozpoczynającej się centralizacji krążenia i sinicy.

Młody organizm pragnąc zabezpieczyć przed niedokrwieniem mózg, serce i płuca, ogranicza dopływ krwi do narządów obwodowych, w tym do kończyn. Powoduje to ich niedokrwienie i niedotlenienie, co daje efekt sinych i chłodnych rąk oraz nóg. Objaw taki może pojawić się np. z powodu nieprawidłowej budowy lub funkcji serca dziecka.

Drugą sytuacją, kiedy to zimne rączki i nogi u niemowlaka mogą być niepokojącym objawem, to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wówczas towarzyszącymi symptomami są: gorączka, marmurkowata skóra, przyspieszenie oddechu i duszność, napięte ciemiączko i zaburzenia świadomości. W takiej sytuacji należy natychmiast udać się do szpitala

Trzecią sytuacją, która wymaga konsultacji z lekarzem, to oziębienie tylko jednej kończyny lub np. tylko kończyn dolnych. To tzw. asymetria temperatury kończyn: możliwe, że coś stoi na przeszkodzie, skoro krew nie dopływa do całego obszaru ciała. Taki objaw bezwzględnie wymaga pilnej konsultacji z lekarzem.

Artykuł na podstawie porady Celiny Fręczko. Pierwotnie opublikowany 12.05.2010.

