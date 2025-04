Zestaw startowy Philips Avent to idealny wybór dla mam, które są w trakcie kolekcjonowania wyprawki przed najważniejszym wydarzeniem rodzinnym, jakim jest przyjęcie na świat maluszka. Dla mam, które chcą zacząć odciągać pokarm i karmić swoje niemowlę w bezpieczny i prosty sposób. Zestaw zawiera wszystkie produkty potrzebne do sterylizacji, czyszczenia, odciągania pokarmu, karmienia dziecka i wystarcza na wiele miesięcy życia maluszka.

Zgromadzenie wyprawki dla początkujących rodziców często jest nie lada wyzwaniem. Co będzie potrzebne, jeśli chce się połączyć karmienie piersią i butelką, nie rezygnując z cennego mleka mamy? Z pomocą przychodzi zestaw startowy SCD293 Philips Avent. Znajdziesz w nim wszystkie produkty potrzebne do sterylizacji, odciągania pokarmu i karmienia dziecka.

Co zawiera zestaw startowy Philips Avent?

Zestaw zawiera przede wszystkim innowacyjny, komfortowy laktator z serii Natural i sterylizator 3w1, a także:

pokrywkę zamykającą do przechowywania pokarmu,

4 butelki Natural o dwóch pojemnościach z szerokim smoczkiem przypominającym kształtem pierś,

szczotkę do butelki i smoczka,

2 miękkie smoczki dla noworodków,

jednorazowe wkładki laktacyjne na dzień i noc.

Przy karmieniu maluszka mlekiem własnym, dużym ułatwieniem dla każdej mamy jest laktator. Wyjątkowa konstrukcja laktatora Natural sprawia, że nie musisz pochylać się do przodu i możesz siedzieć w komfortowej pozycji. Oznacza to, że dzięki unikalnej konstrukcji ściąganie pokarmu może być znacznie bardziej efektywne, szybkie i bezbolesne. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Dostępna w zestawie startowym nakładka masująca laktatora ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku i dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje wypływ pokarmu. Podczas odciągania nakładka delikatnie symuluje odruch ssania dziecka, zapewniając naturalne uwalnianie pokarmu i klinicznie sprawdzoną skuteczność. Dodatkowo w zestawie znajdują się wkładki laktacyjne na dzień i na noc.

Równie ważne jak zapewnienie dziecku mleka mamy, jest dbanie o czystość podczas karmienia dzięki sterylizacji, która ochroni dziecko przed niebezpiecznymi bakteriami do momentu nabrania odporności. Sterylizator Philips Avent działa na zasadzie sterylizacji parowej stosowanej w szpitalach. Jest ona szybka, łatwa i ekonomiczna, ponieważ w jej trakcie nie są używane żadne środki chemiczne. Jeśli pokrywka nie zostanie otwarta, zawartość będzie sterylna aż przez 24 godziny.

Sterylizator został zaprojektowany w taki sposób, aby pasował do butelek z szeroką i wąską szyjką, a także do różnych laktatorów i akcesoriów. Umożliwia to swobodę w wyborze butelek i akcesoriów, które najlepiej odpowiadają Tobie i Twojemu dziecku. Przy pełnym załadunku sterylizator może pomieścić aż 6 butelek Philips Avent o pojemności 330 ml. Dzięki regulowanej wielkości sterylizator 3w1 Philips Avent może dokładnie sterylizować różne przedmioty, zajmując przy tym minimalną ilość miejsca w kuchni.

Przydatne funkcje sterylizatora

3 funkcje zapewniają:

ustawienie do małych przedmiotów, np. do sterylizacji smoczków;

ustawienie do średnich przedmiotów, np. do sterylizacji laktatorów, talerzy dla dzieci, noży i widelców;

ustawienie do dużych przedmiotów, np. do sterylizacji 6 butelek dla dzieci.

Nowy zestaw startowy SCD293 zawiera produkty, które jednocześnie spełnią pierwsze potrzeby dziecka i oferują komfort dla mamy, przedłużając tym samym możliwość karmienia piersią. Także inne produkty marki Philips Avent dzięki długoletniej współpracy z lekarzami i młodymi rodzicami są inspirowane naturą i opracowane z myślą o zapewnieniu maluszkom jak najlepszego startu w życie.