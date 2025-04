Istnieje coraz więcej badań naukowych dowodzących, że sposób odżywiania dziecka w 1. roku życia ma decydujący wpływ na jego późniejsze życie. Pokazują one m.in., że podawanie niemowlętom zbyt dużych ilości białka zwiększa ryzyko otyłości w wieku dorosłym. Ona zaś sprzyja zapadalności na choroby cywilizacyjne, takie jak miażdżyca i nadciśnienie, cukrzyca czy nowotwory. Przestrzegając dietetycznych zaleceń, możemy jednak sprawić, że nasze dzieci wyrosną na zdrowych dorosłych. Co konkretnie trzeba zatem robić?

Oto 5 zasad zdrowej diety niemowlaka:



1. Ty decydujesz co, a dziecko – ile zje

To od ciebie zależy co, jak i kiedy podasz dziecku do jedzenia. Ale ilość posiłków i ich rozmiar zależy już od potrzeb i apetytu niemowlaka.

Nasza rada: Karm dziecko do momentu, w którym widzisz, że się najadło. Nie zmuszaj go, by "wypiło do dna" albo pochłonęło wszystko, co ma na talerzu.



2. Najpierw podawaj warzywa, potem owoce

Zwykle jako pierwsze nowe danie podajemy dziecku owoce, bo są słodkie i chętnie przez maluchy jedzone. Lepiej jednak, jeśli smyk na początek dostanie warzywa. Wówczas o wiele łatwiej zaakceptuje ich smak.

Nasza rada: Nie zniechęcaj się, jeśli niemowlę krzywi się na widok np. brokułów. Ponawiaj próby wprowadzenia nowych potraw nawet kilkanaście razy (np. robiąc 2–3 dniowe odstępy). Aby przyzwyczaić się do niektórych smaków dzieci potrzebują nawet 20 podejść!



3. Nie opóźniaj wprowadzania alergenów

Do niedawna uważano, że ryzyko alergii można obniżyć odsuwając w czasie podawanie pokarmów, które mogą wywołać uczulenie (np. jogurtu, kefiru, twarożku, truskawek). Najnowsze badania obaliły tę teorię.

Nasza rada: Małe ilości produktów mlecznych możesz podawać smykowi już w 7. miesiącu życia (ale nie jako samodzielny posiłek), podobnie potencjalnie alergizujące owoce, takie jak truskawki. Jeśli dziecko będzie miało objawy uczulenia, wycofaj wywołujące je produkty z diety.



4. Nie bój się glutenu!

Jeszcze niedawno zalecano, by niewielkie ilości glutenu podawać dzieciom między 4. a 7. miesiącem życia. To miało uchronić je przed nietolerancją pokarmową tego białka. W II połowie 2014 roku naukowcy ustalili, że wiek, w którym dziecko zaczyna jeść produkty zawierające gluten, nie wpływa na to, w jaki sposób reaguje na ten składnik.

Nasza rada: Produkty z glutenem wprowadzaj do diety od 6. miesiąca życia.



5. Do picia podawaj tylko wodę

Ucz smyka, że pragnienie najlepiej zaspokajać wodą (to zapobiega otyłości!). Dla niemowląt wybieraj tylko niegazowaną, niskozmineralizowaną, o zawartości minerałów

Nasza rada: Woda taka służy do picia. Posiłki możesz przygotowywać na dobrej kranówce.



Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".