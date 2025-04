Fot. Fotolia

Zdrowa dieta małego dziecka zapobiega chorobom wieku dorosłego

Nieprawidłowa dieta kobiety podczas ciąży, a następnie zła dieta niemowlęcia i małego dziecka może wpłynąć m.in. na rozwój wielu chorób wieku dorosłego, np. otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, a w konsekwencji chorób naczyniowo-sercowych w późniejszych latach życia dziecka. Prawidłowo zbilansowana dieta może zapobiegać predyspozycjom do tego typu chorób.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dziecka w pierwszym okresie życia jest kolejnym, ważnym elementem profilaktyki chorób, z którymi borykają się obecnie społeczeństwa krajów rozwiniętych. Obniżenie ryzyka rozwoju chorób serca oraz nowotworów związane jest m.in. ze spożyciem warzyw.

Badania wskazują, iż dorośli Polacy jedzą zdecydowanie za mało warzyw, natomiast 100% dzieci do 3. roku życia nie spożywa ich zalecanych ilości!

Zdrowa dieta małego dziecka: warzywa



Warzywa, w odróżnieniu od produktów, których smak dzieci lubią, nie posiadają komponentu słodyczy oraz „umami” (smaku białka), nie są słone, ani tłuste. Można je jednak polubić, ale, jak wykazało wiele badań, najlepiej to zrobić w okresie niemowlęcym. W tym czasie nauka jedzenia warzyw jest najskuteczniejsza.

Nowe zalecenia dotyczące żywienia niemowląt opublikowane w maju 2014 roku rekomendują warzywa jako pierwszą grupę produktów, którą niemowlę powinno poznać zaraz po mleku mamy, zanim jeszcze maluch pozna smak słodkich owoców. W przeciwnym razie trudniej będzie mu przekonać się do lekko gorzkawego smaku brokułów, czy mało wyraźnego smaku groszku!

Wiele niemowląt początkowo odrzuca smak warzyw – rodzimy się z naturalną preferencją smaku słodkiego. Dlatego, by maluch zjadał przecier z kalafiora, czy groszku warto podjąć czasem kilka, a nawet kilkanaście prób. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 36% mam wybierając produkty dla najmłodszych kieruje się preferencjami smakowymi dziecka!

Zdrowa dieta małego dziecka - bez substancji szkodliwych

Nie sposób, wspominając o warzywach w diecie dziecka do 3. roku życia, pominąć kwestii ich bezpieczeństwa. Są one źródłem cennych witamin, minerałów i błonnika, ale też mogą zawierać substancje szkodliwe: pozostałości środków ochrony roślin, azotanów oraz metali ciężkich, a niewłaściwie przechowywane – pleśnie i ich szkodliwe dla zdrowia metabolity.

Z uwagi na większą niż u osoby dorosłej przepuszczalność bariery jelitowej, małą masę ciała oraz niedojrzały układ immunologiczny, żywność zawierająca powyższe zanieczyszczenia może być dla malucha niebezpieczna. Dlatego w żywieniu małych dzieci dobór surowców, z których przygotowywane są posiłki jest niezwykle ważny. Warzywa i inne produkty powinny pochodzić z upraw kontrolowanych, spełniających restrykcyjne kryteria i dobrze, by były dodatkowo badane w kierunku pozostałości substancji szkodliwych.

W przypadku żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego, do której należą posiłki w słoiczkach – bezpieczeństwo żywności jest potwierdzone licznymi testami laboratoryjnymi. Natomiast kupując w sklepie czy na bazarku marchew czy brokuły, możemy ocenić ich świeżość, ale niestety, na temat zawartości metali ciężkich, azotanów, czy pestycydów nie wiemy nic.

Dania dla niemowląt nie zawierają konserwantów

Posiłki dla najmłodszych dzieci powinny być również wyjątkowo starannie zbilansowane, z uwagi na fakt, iż niedobory lub nadmiary składników pokarmowych w tym okresie mogą mieć skutki nieodwracalne dla rozwoju dziecka.

Powszechnymi błędami opiekunów przygotowujących samodzielnie dania dla swych pociech jest zbyt duża zawartość białka (mięsa) w daniu, dodawanie soli i cukru oraz pomijanie tłuszczów roślinnych w recepturach dań obiadowych. Jeśli chcemy sami przygotowywać posiłki dla malucha, to warto je komponować po uprzedniej konsultacji z dietetykiem, który doradzi jak prawidłowo zbilansować ich skład.

Receptury dań gotowych dla niemowląt są opracowywane przez dietetyków specjalizujących się w żywieniu niemowląt, dlatego mamy gwarancję, że skład dania jest prawidłowy. Zgodnie z prawem polskim dania dla niemowląt, tak jak wszystkie produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nie zawierają konserwantów i innych sztucznych dodatków, a skład produktów określa dokładnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Czy mamy wiedzą, jak powinna wyglądać zdrowa dieta dziecka?

Raport dotyczący świadomości mam na temat jakości produktów dla dzieci opracowany dla marki BoboVita przez TNS Polska wskazuje m.in. na fakt, iż świadomość wyższej jakości dań przeznaczonych dla niemowląt zwiększa się, jest o niej przekonanych 80% mam.

Niestety, 90% mam przy zakupie świeżych produktów przeznaczonych dla swych pociech nadal kieruje się w wyborze ich wyglądem, a źródło ich pochodzenia, będące obiektywnym kryterium bezpieczeństwa, jest przedmiotem zainteresowania jedynie ponad połowy badanych.

Argument przekonujący ekspertów o bezpieczeństwie dań dla niemowląt – kontrolowanie produktu podczas produkcji i analizy laboratoryjne – nie jest jeszcze oczywisty dla mam. Dla 1/3 badanych powodem zakupu danego produktu dla dziecka jest jego smak, jednak pamiętajmy, iż „zdrowych smaków”, np. warzyw, dziecko musi się nauczyć dzięki cierpliwie powtarzanym przez opiekunów próbom.

Uleganie naturalnym preferencjom malucha do smaku słodkiego czy słonego może doprowadzić do wykształcenia niewłaściwych nawyków żywieniowych u dziecka.

Tak więc, co tak naprawdę oznacza „zdrowa dieta małego dziecka”? To menu opracowane z myślą o specjalnych potrzebach organizmu niemowlęcia i małego dziecka, skomponowane z surowców o najwyższej jakości – bogatych w cenne składniki odżywcze i wolne od zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i innych.

Autor: Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk

Źródło: Materiały prasowe NUTRICIA Polska

