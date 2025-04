Zatkanie kanalika mlekowego i pusta pierś

To jest mój trzeci tydzień po cesarskim cięciu. Od początku karmię córkę tylko piersią. Ale od kilku dni moja córka nie najada się a to jest spowodowane tym, że w prawej piersi mam bardzo mało mleka ( ta pierś jest ciągle miękka, nie czuję napływu mleka do niej). W czwartej dobie miałam nawał mleka, którego nie ściągnęłam. Zrobiły mi się guzki i zatkane miałam kanaliki mlekowe. Położna udrożniła je. Guzki zniknęły dzięki okładom z kapusty. Ale pojawił się ten problem - mało mleka w piersi. Robiłam okłady z rumianku z sodą ale to nie pomogło. Co mogę

zrobić aby w tej piersi też było mleko. Bardzo zależy mi na karmieniu piersią.

Agnieszka

Proszę zaczynać karmienie od tej piersi, która wydaje się być pusta. Dopiero w następnej kolejności z drugiej piersi. Pierś musi być często pobudzana a by produkowała pokarm. Proszę też próbować pomiędzy karmieniami odciągać pokarm z „pustej piersi”. Dodatkowo proszę pamiętać o tym, że w 3 tygodniu życia dziecka następuje kryzys laktacyjny- wówczas ilość pokarmu jest chwilowo mniejsza. Piersi zdają się być puste i miękkie. Stan ten należy przetrwać –tzn. częściej przystawiać dziecko do piersi. Im bardziej pierś jest pobudzana tym więcej produkuje pokarmu. Proszę się nie poddawać i wytrwać przy karmieniu piersią. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat pobudzania laktacji (herbatka na laktację, kapsułki Lactinatal itd.) –odpowiedzi w podkategorii Karmienie.

Pozdrawiam serdecznie