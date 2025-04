U małego dziecka brak chęci do jedzenia rzadko bywa oznaką złośliwości czy premedytacji. Niemowlęta nie wykorzystują karmienia do manipulowania rodzicami. Zazwyczaj chodzi o coś innego, na przykład o ząbkowanie, niewyspanie, chorobę albo po prostu gorszy dzień.

Ząbkowanie a brak apetytu

Początek ząbkowania to zazwyczaj okres między 5. a 7. miesiącem życia i może być bolesny fizycznie dla dziecka, a psychicznie - dla rodziców. Wyrzynanie się ząbków to nie jest łatwy czas dla wielu maluchów, zwłaszcza jeśli jednym z objawów jest brak apetytu, który niepokoi rodziców. Niestety zęby wyrzynają się od ok. 6 miesiąca do ok. 32 miesiąca życia dziecka - należy być przygotowanym na każdy scenariusz.

Apetyt może znacznie się zmniejszyć, ponieważ jedzenie sprawia dyskomfort. Jeśli dotkniesz dziąsła, możesz wyczuć zgrubienie lub zobaczyć zaczerwienienie. Jeśli karmisz piersią, możesz wyczuć świeży ząbek.

Jeśli maluch odmawia piersi, wiele mam obawia się problemów z laktacją, bo nieefektywne ssanie lub jego brak, może doprowadzić nawet do zastoju lub zapalenia piersi. Brak apetytu przy ząbkowaniu nie powinien się wydłużać - najczęściej trwa 1-3 doby, ale warto poinformować pediatrę o odmowie jedzenia przez dziecko. Prawdopodobnie zasugeruje częstszą kontrolę wagi dziecka oraz zapyta o dodatkowe objawy ząbkowania.

Ząbkowanie następuje najczęściej w trzydniowych odcinkach — najpierw okres wyrzynania się ząbka, potem przebicie zęba przez dziąsło i okres tuż po. Najgorsze trzy dni to moment przebijania się zęba przez dziąsło.

Inne objawy ząbkowania

Wydzielanie dużej ilości śliny,

branie do ust różnych przedmiotów oraz palców (stóp i dłoni),

stan podgorączkowy lub gorączka przy ząbkowaniu (do 38°C) - zwłaszcza przy wyrzynaniu się zębów trzonowych,

zaczerwienione, swędzące i opuchnięte dziąsła,

płacz, pojękiwanie, marudzenie, czyli złe samopoczucie,

problemy ze snem,

katar przy ząbkowaniu,

odmawianie ssania,

problemy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: biegunka, zaparcia, wymioty,

stosunkowo rzadko może też pojawić się wysypka na skórze.

Łagodzenie dolegliwości przy ząbkowaniu

Zaopatrz się w gryzaki i dbaj o higienę tych przedmiotów, by prócz dolegliwości związanych z ząbkowaniem, nie pojawiły się afty czy pleśniawki. Możesz też wyposażyć się w ziołowe żele, którymi smaruje się dziąsła - mają na celu wyciszenie zaognionych miejsc, uspokojenie, złagodzenie bólu. Żele na ząbkowanie o charakterze stricte przeciwbólowym warto stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W sytuacjach trudnych, kiedy dziecko dodatkowo gorączkuje i ma duże trudności ze zniesieniem tego dyskomfortu, podaj środek przeciwbólowy dla niemowląt w odpowiedniej dawce oraz posmaruj dziąsła dziecka żelem na ząbkowanie. Niemowlę potrzebuje też czegoś, na czym mogłoby zaciskać dziąsła. Może będzie chciało possać schłodzony gryzaczek wypełniony wodą, zimnego obwarzanka albo zmrożoną ściereczkę.

