Objawy ząbkowania mogą być niemal niezauważalne i nie wiązać się z bólem, ale mogą też przechodzić w sposób widoczny i bolesny dla niemowlaka.

Objawy ząbkowania i sposoby na każdy z nich

Ząbkowanie może zacząć się już u 4-miesięcznego dziecka i jego objawy są trudne do pomylenia, chyba że następuje silna kumulacja symptomów i rodzice podejrzewają np. infekcję z powodu gorączki u niemowlaka.

Wydzielanie dużej ilości śliny.

Co możesz zrobić? Zainwestuj w śliniaki i pieluchy wielorazowe - dziecko będzie się ślinić jeszcze przez kilka miesięcy. Ponadto postaraj się o gryzaki.

Branie do ust różnych przedmiotów oraz palców (stóp i dłoni).

Co możesz zrobić? Zadbaj jedynie o higienę małych rączek i nóg, bo wkładanie do ust stóp jest zjawiskiem normalnym, a wręcz wskazanym i prawidłowym.

Stan podgorączkowy lub gorączka przy ząbkowaniu (do 38°C) - zwłaszcza przy wyrzynaniu się zębów trzonowych.

Co możesz zrobić? Postaraj się mieć na podorędziu przeciwbólowy i przeciwgorączkowy paracetamol (koniecznie zerknij na sposób dawkowania paracetamolu) w formie syropu lub czopków.

Zaczerwienione, swędzące i opuchnięte dziąsła.

Co możesz zrobić? Ulgę zbolałym dziąsłom przyniosą schłodzone gryzaki oraz delikatne masowanie dziąseł przy pomocy specjalnych silikonowych nakładek na palec.

fot. Adobe Stock

Płacz, pojękiwanie, marudzenie, problemy ze snem.

Co możesz zrobić? Nosić, tulić, wspierać, by maluch przetrwał ten trudny czas.

Katar przy ząbkowaniu.

Co możesz zrobić? Katar przy ząbkowaniu jest wodnisty, przezroczysty i nie towarzyszy mu gorączka. Jeśli będzie się nasilać, warto zaopatrzyć się aspirator do nosa.

Odmowa ssania.

Co możesz zrobić? Ząbkowanie jest procesem powodującym duży dyskomfort i dziecko „w odwecie” nie chce ssać piersi czy smoczka butelki, odmawiając mleka, co niepokoi rodziców. Może też dojść do bolesnych „nadgryzień” brodawki. Może też wystąpić brak apetytu przy ząbkowaniu - jest to normalne, ale warto skonsultować z pediatrą.

Wysypka na skórze.

Co możesz zrobić? Stosunkowo rzadko może też pojawić się wysypka na skórze, zwłaszcza w okolicy ust, w wyniku nadmiernie wydzielanej śliny. Możesz poradzić się pediatry i zastosować maść łagodzącą.

