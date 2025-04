Zabawka dla niemowlaka: 1. miesiąc

Balonik

Zabawa w tym wieku polega przede wszystkim na obserwowaniu. Nowo narodzone dziecko z przyjemnością będzie przyglądało się przedmiotom w wyrazistych, mocnych kolorach, zwłaszcza gdy znajdą się w odległości 20–30 cm od jego twarzy. Gdy malec będzie patrzył na balonik, powoli przesuwaj go w jedną i drugą stronę – zachęcisz go, by wodził za nim wzrokiem.

Zabawka dla niemowlaka: 2. miesiąc

Karuzela

Dwumiesięczne dziecko umie już śledzić wzrokiem przedmioty w ruchu. Coraz lepiej wyłapuje dźwięki z otoczenia. Ruchoma karuzela

z wiszącymi zabawkami to prezent w sam raz dla niego. Niemowlę będzie ją najpierw obserwować, po kilku tygodniach zacznie sięgać do niej rączką, a jeszcze później będzie próbować wkładać wiszące zabawki do buzi.

Zabawka dla niemowlaka: 3. miesiąc

Grzechotka

Dziecko w trzecim miesiącu co prawda nie umie jeszcze samo sięgać po zabawkę, ale kiedy już włożysz mu grzechotkę w dłoń, będzie nią potrząsać. Taka prosta zabawa sprawia przyjemność, ale też wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka – maluch w trakcie zwykłej zabawy grzechotką przekonuje się, że "ma władzę nad przedmiotami".

Zabawka dla niemowlaka: 4. miesiąc

Mata edukacyjna

Zapewnia dziecku dużo swobody i jednocześnie wspomaga jego rozwój ruchowy – mnóstwo maluchów właśnie na macie wykonało swój pierwszy obrót z pleców na brzuszek albo odwrotnie. Do tego pobudza spostrzegawczość i kreatywne myślenie.

Zabawka dla niemowlaka: 5. miesiąc

Kaczuszka do kąpieli

Prawie półroczne dziecko jest już oswojone z wodą. Wybierając kaczuszkę do kąpieli, zwróć uwagę, czy nie ma w niej dziurki, przez którą do środka wlewałaby się woda.

Zabawka dla niemowlaka: 6. miesiąc

Książeczka

Czytać warto już noworodkowi, ale dopiero półroczne dziecko wytrzyma nad książeczką dłużej niż pół minuty. Najbardziej odpowiednie będą książki z dużymi rysunkami.

Dowiedz się więcej o rozwoju dziecka:

7 zasad zdrowego rozwoju dziecka

6 rad, jak wspierać dziecko w rozwoju

Co robić, gdy rosną pierwsze ząbki?

Zabawka dla niemowlaka: 7. miesiąc

Piłka

Miękka, z dzwoneczkiem w środku albo lekka gumowa. Im bardziej kolorowa, tym lepiej. Kiedy zacznie uciekać, maluszek zrobi wszystko, aby ją dogonić – czyli będzie pełzał, turlał się albo nawet zacznie raczkować!

Zabawka dla niemowlaka: 8. miesiąc

Przytulanka

Można się do niej przytulać, ćwiczyć na niej dawanie buziaka lub z nią spać, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice wyprosili już niemowlę ze swojego łóżka. Pierwsza lalka dziecka powinna być cała wykonana z materiału, mieć włóczkowe włosy i namalowane albo wyhaftowane oczka (te z guzików są zbyt łatwym wyzwaniem dla paluszków i buzi dziecka).

Zabawka dla niemowlaka: 9. miesiąc

Drewniane klocki

Kolorowe klocki uczą dziecko rozróżniania barw i kształtują wyobraźnię przestrzenną. Około pierwszych urodzin maleństwo będzie już umiało ustawić swoją pierwszą wieżę, chociaż na razie złożoną z dwóch klocków. Na razie frajdę sprawi mu burzenie rączką wieży zbudowanej przez mamę albo tatę.

Zabawka dla niemowlaka: 10. miesiąc

Bębenek

Przygotuj się na to, że kiedy maluch już dostanie swój pierwszy bębenek, to nie wypuści go z rąk przez kilka kolejnych dni. Bębenek pozwala wyładować dziecku energię, a w dodatku, bębniąc, niemowlę czuje, że ma siłę sprawczą.

Zabawka dla niemowlaka: 11. miesiąc

Samochodzik

Można go pchać albo ciągnąć na sznurku. Do zabawy w piaskownicy przyda się również duża koparka, którą można przewozić piasek albo kamyki.

Zabawka dla niemowlaka: 12. miesiąc

Grube kredki

Roczne dziecko ma coraz bardziej precyzyjny chwyt, dlatego poradzi sobie z trzymaniem kredki w dłoni. Nie licz jednak na to, że narysuje kółko albo linię. Oprócz kredek malcowi spodobają się też farbki do malowania palcami.

na podstawie tekstu autorstwa Sylwii Niemczyk/Mamo to ja