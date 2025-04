Jestem 19 dni po porodzie, karmię syna piersią. Mały jest bardzo grzeczny, lubi ssać pierś, a zaraz potem zasypia. Byłam wczoraj w przychodni zważyć małego i okazało się, że bardzo mało przybrał na wadze. Pediatra uznał, że powinnam zacząć dokarmiać dziecko. Czy jest jakiś sposób na zwiększenie ilości pokarmu?

/Jola, 31 lata/

Pani Jolu są oczywiście sposoby na zwiększenie ilości pokarmu, natomiast warto by się było najpierw zastanowić, dlaczego Pani maluch jest taki "grzeczny". Według mnie Pani synek to "śpioch" - czyli zasypia po wypiciu I fazy mleka (jest ona bardziej rozwodniona) i nie wypija II fazy, która zawiera o wiele więcej tłuszczu i składników pokarmowych. Wypijanie II fazy mleka jest niezbędne do tego, aby dziecko prawidłowo przybierało na wadze. Dlatego proszę postarać się o to, aby synek nie zasypiał tak szybko.

Nie wiem, czy pediatra oceniał u Pani "akt karmienia", czyli jak dziecko zachowuje się przy piersi (czy ssie aktywnie), czy jest prawidłowo przystawione. Dobrze by było, żeby umówiła się Pani na wizytę w poradni laktacyjnej, lub wezwała konsultanta do domu, gdyż regularne i prawidłowe opróżnianie piersi jest z kolei warunkiem prawidłowego poziomu laktacji.

Aby zwiększyć ilość pokarmu należałoby po każdym karmieniu (w Pani przypadku - po zbyt szybkim uśnięciu synka) odciągać pozostały pokarm z piersi - to stanowi bardzo silny bodziec do produkowania mleka. To co uda się Pani jeszcze wyciągnąć z piersi trzeba koniecznie podać dziecku. Ta resztka pokarmu zawiera bardzo dużo tłuszczu! Takie postępowanie powinno rozbudzić u Pani laktację, a przy okazji wpłynie pozytywnie na wagę malucha. Stanie się trochę silniejszy, mniej "rozespany" i polubi "bycie najedzonym". Proszę pamiętać o tym, aby odciągnięty pokarm podać dziecku w sposób nie zaburzający odruchu ssania, czyli przede wszystkim NIE butelką ze smoczkiem. Więcej informacji na temat alternatywnych metod karmienia znajdzie Pani w temacie Podawanie pokarmu.

Żeby trochę zaktywizować synka do prawidłowego pobierania pokarmu może Pani również zastosować zestaw SNS:

Jest to rewelacyjny produkt, który umożliwia jednoczesne:

pobieranie pokarmu z piersi (tyle ile jest)

pobudzanie produkcji mleka u mamy,

naukę ssania piersi

dokarmianie dziecka odciągniętym mlekiem mamy lub sztuczną mieszanką (dzięki temu maluch nie denerwuje się przy piersi, że "nic nie leci", a z kolei "śpioch" wypije trochę mleka II fazy zanim zaśnie)

Zestaw ten jest najczęściej polecany w poradniach laktacyjnych, jako produkt wspomagający karmienie przy odbudowywaniu laktacji, po długich okresach separacji mamy od dziecka lub w przypadku, gdy konieczne jest długotrwałe dokarmianie dziecka, a mama nadal chce karmić piersią.

Czy istnieją jakieś naturalne metody zwiększania ilości pokarmu w piersiach?

/Agata, mama Rafałka/

Istnieją, chociaż przy rzeczywistym niedoborze pokarmu, naturalne metody pobudzania laktacji służą jedynie do wspomagania innych działań, które należy podjąć. Można pić dostępne na rynku herbatki laktacyjne (im bardziej naturalne, tym lepiej), zioła w czystej postaci (ale unikać mięty i szałwi, które działają hamująco na laktację), piwo karmelowe - które zadziała też na łatwiejsze opróżnianie się kanalików mlekowych.

Szczególnie godne polecenia są zioła serii BOCIANEK, produkowane przez ekologiczną firmę Dary Natury. Ich skład zapewnia:

wsparcie laktacji,

poprawę przemiany materii oraz

dostarczenie potrzebnych mikro- i makroelementów.

Herbatka i kawka Bocianek, są produktem w pełni naturalnym, nie zawierają żadnych substancji sztucznych ani konserwantów.

