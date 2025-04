Po co te pomiary i sprawdzanie: mały – duży, długi – krótki? Głównie po to, by śledzić rozwój malca. Teorii na temat wagi i wzrostu małych dzieci jest wiele. Które są prawdziwe?

Reklama

Zdrowy noworodek powinien ważyć blisko 3,5 kg

NIEPRAWDA Norma dla noworodków jest szeroka. Mieszczą się w niej i maluszki, które urodziły się z wagą 2800 g i dzieci o kg cięższe. Długość ciała, którą uznaje się za prawidłową dla noworodków urodzonych o czasie to 46–55 cm. To przybliżone wartości i nie przejmuj się, jeśli wymiary dziecka od nich odbiegają.

Niewysocy rodzice mają zwykle niskie dzieci

PRAWDA Geny nie są bez znaczenia. Z badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że niski wzrost dziedziczy się po tacie, zaś nadwagę po mamie. Zgodnie z tym wysocy ojcowie mają wyższe dzieci, a ich nadwaga lub otyłość nie ma wpływu na wagę potomstwa. To, ile dziecko ma tkanki tłuszczowej zależy od jego mamy.

Maluchy z bardzo niską wagą już zawsze będą małe

NIEPRAWDA 95% dzieci rodzi się z wymiarami, które mieszczą się w normie, ale to nie znaczy, że pozostałe 5% nie ma szansy na dobrą formę w przyszłości. Zwykle dzieci, które urodziły się z niską masą urodzeniową (mniej niż 2500 g), szybko doganiają rówieśników.

Chłopcy są ciężsi niż dziewczynki

PRAWDA Wyliczono nawet, że przeciętnie ważą więcej o ok. 60 g. Są też o cm dłużsi od rówieśniczek. Ze względu na te różnice rozwój fizyczny dziewczynek i chłopców ocenia się na oddzielnych siatkach centylowych. Po skończeniu pierwszego miesiąca statystyczny chłopiec waży 4170 g i mierzy 54 cm.

To zły znak, jeśli po narodzinach dziecko chudnie

NIEPRAWDA To normalne, że w szpitalu malec nie przybiera na wadze. Donoszonym dzieciom może ubyć do 10% masy urodzeniowej. Jest to tzw. fizjologiczny spadek wagi, spowodowany wydaleniem smółki, utratą płynów przez skórę i płuca. Im większe urodzisz dziecko, tym więcej schudnie. Straty są zwykle nadrabiane w ciągu 10 dni. Po dojściu do wagi urodzeniowej malec będzie przybierał na wadze o ok. 250 g tygodniowo, a od 4. miesiąca do końca 6. o 150–200 g co miesiąc.

Dowiedz się więcej:

W jakiej pozycji powinien spać noworodek?

Dlaczego noworodek płacze?

6 pytań i odpowiedzi o żółtaczkę u noworodka

Noworodka lepiej ważyć przed karmieniem i tuż po nim

NIEPRAWDA Jeśli maleństwo ma dobry apetyt i prawidłowo się rozwija, nie trzeba go ważyć częściej niż raz w miesiącu podczas wizyty u pediatry. Gdy dziecko mało je, przesypia karmienie, zasypia kiedy przystawiasz je do piersi, nie nauczyło się dobrze ssać lub dużo ulewa, lekarz może zlecić częstsze ważenie. Wtedy wystarczy to robić raz w tygodniu.

Obwód klatki piersiowej powinien być mniejszy od obwodu główki

PRAWDA Wszystkie noworodki przychodzą na świat z dużą głową. Jej obwód (zwykle od 33 do 37 cm) jest większy od obwodu klatki piersiowej, a rączki i nóżki są krótkie. Wielkość głowy jest spowodowana dużym mózgiem, z którym maleństwo przychodzi na świat.

Wzrost noworodka mierzy się inaczej niż niemowlaka

PRAWDA U noworodka, który ma przygięte nóżki, centymetr przykłada się od środka główki do pięty lub mierzy się tylko długość od główki do pupy. Gdy dziecko skończy miesiąc, mierzone jest w gabinecie lekarskim na wzrostomierzu: jeden koniec miarki dotyka głowy, a druga ruchoma część – stóp. Zajrzyj do kalendarza rozwoju niemowlaka i sprawdź, czy pociecha dobrze się rozwija.

Duży noworodek to znak, by bardziej się o siebie troszczyć

PRAWDA Gdy malec w chwili narodzin waży ponad 4 kg, to może wskazywać na cukrzycę u mamy. Jeśli w ciąży nie miałaś problemów z poziomem glukozy, na wszelki wypadek sprawdź poziom cukru. Gdyby stwierdzono u ciebie cukrzycę, zagrożone nią może też być dziecko.

Dowiedz się więcej:

W jakiej pozycji powinien spać noworodek?

Dlaczego noworodek płacze?

6 pytań i odpowiedzi o żółtaczkę u noworodka

Reklama

na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Mamo to ja