Czy wcześniak nadrobi zaległości w rozwoju?

Eksperci zgodnie twierdzą, że wcześniak ma szansę prawidłowo się rozwijać i dogonić swoich rówieśników. Jak pokazuje historia, może też zdarzyć się, że wyrośnie na laureata Nagrody Nobla, genialnego fizyka, wybitnego pisarza czy międzynarodowej sławy baletnicę. Specjaliści podkreślają – najważniejsze jest zapewnienie maluchowi najlepszych warunków dla rozwoju od pierwszych dni życia.

"Niektóre dzieci przychodzą na świat wcześniej, niż było w planach, ponieważ mają światu więcej do zaoferowania" – powiedział kiedyś prof. Ryszard Lauterbach, neonatolog, Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Potwierdzenie tej tezy możemy odnaleźć w biografiach słynnych na całym świecie artystów czy naukowców. Okazuje się, że tym, co wcześniak spieszy nam zaoferować może być teoria względności czy zasady dynamiki rządzące rzeczywistością, doskonała proza czy utwory poetyckie, a nawet zachwycające spektakle baletowe.

Historia zna dzieci, które przyszły na świat trochę wcześniej, nadrobiły zaległości rozwojowe, dokonały rzeczy wielkich na przekór nieraz poważnym problemom ze zdrowiem i nie raz wyprzedzały swoje własne czasy.

Albert Einstein – geniusz urodzony przedwcześnie

Przykład Sir Isaaca Newtona czy Alberta Einsteina pokazuje, że umysł wcześniaka ma szansę rozwinąć się do poziomu geniuszu. Twórca pojęcia grawitacji przyszedł na świat z zaskoczenia, w Boże Narodzenie.

Przyjmujące poród położne obawiały się o jego życie, ponieważ miał duże trudności z oddychaniem – były przekonane, że maluch nie przetrwa do momentu przybycia wezwanego w pośpiechu lekarza. Newton zmarł jednak dopiero w wieku 85 lat.

Szacuje się, że jego iloraz inteligencji sięgał 170 punktów. Fizyk często z czułością przywoływał wspomnienia swojej mamy – kiedy się urodził, podobno był tak malutki, że mogła schować go w ćwierćlitrowym kubku.

Rodzice Alberta Einsteina obawiali się, że nie będzie prawidłowo się rozwijał. Twórca teorii względności i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki miał w dzieciństwie trudności z nauką czytania i do 9 roku życia nie potrafił płynnie mówić.

Dziś jest nie tylko synonimem genialnego naukowca – jego osobowość przeniknęła do świata popkultury, a błyskotliwe wypowiedzi i trafne spostrzeżenia wciąż cytuje się w kontekście wielu ważnych problemów ludzkości.

Inne wybitne osoby urodzone przedwcześnie

Wśród znanych z historii wcześniaków nie brakuje również artystów. Amerykański pisarz Mark Twain przyszedł na świat 8 tygodni przed spodziewanym terminem. Jego mama zdecydowała się zatrzymać i wychować chłopca, mimo iż w tamtych czasach nie wierzono, aby miał szansę zdrowo się rozwijać.

Twórca Nędzników Victor Hugo, kiedy się urodził był podobno nie większy od kuchennego noża. W wieku 15 miesięcy wciąż jeszcze miał trudności z samodzielnym unoszeniem główki.

Anna Pawłowa została ochrzczona tuż po narodzinach, ponieważ jej rodzice obawiali się, że nie przeżyje. Została jednak międzynarodowej sławy tancerką baletową, która wraz ze swoim zespołem dawała przedstawienia na całym świecie, a Australijczycy i Nowozelandczycy do dziś spierają się o prawo autorskie do słynnego, nazwanego jej imieniem deseru pavlova.

Wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista Stevie Wonder stracił wzrok w wyniku przedwczesnego przyjścia na świat. Tymczasem ponad 30 z jego piosenek gościło w pierwszej 10-tce list przebojów. Za utwór I just call to say I love you zdobył Oscara. Dziś ma ósemkę dzieci, a jego partnerka spodziewa się trojaczków.

