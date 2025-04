P ewne jest jedno: woda z kranu spełnia wszelkie normy mikrobiologiczne. Chlorowanie lub ozonowanie pozbawia ją zarazków. Niestety, nie niszczy związków chemicznych, które mogą się w niej znajdować. Ale czy ta w butelkach jest lepsza? Zobacz, na ile plotki o wodzie są prawdziwe!

Twierdzenie nr 1: woda butelkowana nie różni się od kranówki i nie warto jej kupować

Woda to nie tylko wodór i tlen, ale też składniki mineralne – zarówno korzystne dla organizmu, jak i te, które mogą szkodzić. Woda butelkowana ma przewagę nad tą z kranu oraz oligoceńską, bo wiadomo co się w niej znajduje. A kranówka? Podczas chlorowania powstają różne związki chemiczne, które jeśli się skumulują (a tak jest, gdy wodę z kranu pijemy przez wiele lat), mogą mieć niekorzystne działanie. Dlatego poleca się picie wody butelkowanej.

Twierdzenie nr 2: woda oligoceńska jest bezpieczna, bo nie została skażona

Rzeczywiście, ta woda jest wydobywana z głębokich źródeł. Zwykle jednak zawiera dużo związków mineralnych, np. żelaza, wapnia, co nie jest korzystne dla niemowlęcia. Zbyt duża ilość składników mineralnych obciąża bowiem nerki. Pamiętaj, że dziecko otrzymuje w mleku ich odpowiednią ilość - nie są mu już potrzebne żadne dodatkowe.

Jeśli chcesz korzystać z wody oligoceńskiej, to najpierw dowiedz się, jaki jest jej skład. Jeśli okaże się, że woda jest odpowiednia dla niemowląt, możesz jej używać. Pamiętaj tylko by baniaki lub butelki, w których będziesz ją przechowywać, starannie myć po każdym użyciu, a sterylizować co najmniej raz na 2 tygodnie. Wodę oligoceńską powinno się przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin.

Twierdzenie nr 3: im więcej minerałów, tym lepsza woda dla niemowląt

Nadmiar składników mineralnych może szkodzić, gdyż zbyt mocno obciąża nerki. Dlatego małym dzieciom podawaj tylko naturalną wodę źródlaną lub mineralną – ale o niskim stopniu mineralizacji (poniżej 500 mg w litrze) oraz niskosodową (do 20 mg sodu w litrze). Średnio- i wysokozmineralizowane wody nie nadają się dla malca.

Twierdzenie nr 4: woda nie ma żadnych wartości lepiej więc, by dziecko piło herbatki lub soki

Najlepiej od początku przyzwyczajać maluszka do tego, że pragnienie zaspokaja się wodą. Owszem, można też czasem podać dziecku herbatkę (najlepiej niesłodzoną), a po czwartym miesiącu także soki. Bardzo ważne jest jednak to, by nauczyło się pić zwykłą wodę.

Twierdzenie nr 5: noworodka trzeba kąpać w przegotowanej wodzie, bo tak jest lepiej dla skóry

Oczywiście możesz tak robić, ale nie jest to konieczne. Gotowanie powoduje zmiękczenie wody, a wtedy jest ona łagodniejsza dla skóry i nie podrażnia jej w takim stopniu jak ta prosto z kranu. Zamiast gotować wodę, wystarczy stosować odpowiednie kosmetyki. Najlepsze są kostki mydlane lub emolienty, czyli takie kosmetyki, które lekko nawilżają i natłuszczają skórę.

Woda dla niemowląt - Buzię dziecka najlepiej myć wodą butelkowaną

Możesz tak robić, bo taka woda na pewno nie podrażni skóry, ale nie jest to konieczne. Do umycia buzi maluszka dobra jest też przegotowana i wystudzona woda z kranu. Może być też bez przegotowania – pod warunkiem że do mycia użyjesz delikatnego emolientu, który nie wysuszy skóry.

Konsultacja: dr inż. Anna Stolarczyk, dietetyk, dr Grażyna Nieżurawska, dermatolog dziecięcy/Mamo to ja