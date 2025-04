Karmienie naturalne ma same zalety. Jednak jest jeden całkowicie naturalny skutek uboczny karmienia piersią, który doskwiera mamom. Jest to samoistne wyciekanie pokarmu z piersi. Prawie zawsze pierwsze tygodnie karmienia piersią należą do „mokrych tygodni”. Wówczas polecane jest stosowanie specjalnych wkładek laktacyjnych. Czym się kierować przy ich wyborze?

fot. Fotolia

Kurczenie się pęcherzyków mlecznych i wyciskanie mleka kanalikami do zatok mlecznych następuje gdy oksytocyna wpływa do naczyń krwionośnych znajdujących się w piersiach. Z zatok mlecznych mleko przez sutki wydostaje się na zewnątrz. Jest to tzw. odruch wypływu mleka. Odruch ten może być wyzwalany płaczem maleństwa lub podczas stosunku płciowego. Nierzadko pokarm wycieka z piersi przed karmieniem lub kiedy mama rozmyśla o dziecku. W czasie karmienia mleko może wypływać z piersi, która aktualnie jest „wolna”. Niestety pokarm samoistnie wycieka także w sytuacjach przypadkowych np. gdy kobieta stoi w kolejce, płaci rachunki, przyjmuje klienta w banku itd.

Przypływ pokarmu u niektórych kobiet poprzedza charakterystyczne kłucie lub mrowienie. Wówczas można spróbować zatrzymać wyciek, naciskając delikatnie pierś ręką. Jednak tej metody nie należy stosować zbyt często w pierwszych tygodniach po porodzie, ponieważ może dojść do zatkania kanalików mlekowych.

Mama karmiąca piersią powinna mieć zapas wkładek laktacyjnych. Są one niezbędne bo mogą uratować jej „życie” lub chociaż zabezpieczyć koszulkę przed poplamieniem. Na rynku aż się roi od różnych wkładek laktacyjnych. Różna jest ich grubość, rozmiary i ceny. Dziś krótko o rodzajach wkładek laktacyjnych.

Wkładki wielorazowe materiałowe

Służą do wielorazowego użytku. Wkładki są uszyte z naturalnych tkanin. Tkanina, z której wykonane są wkładki zawiera tłuszcz. Dzięki temu działają one leczniczo na nadwyrężone karmieniem brodawki. Wkładki posiadają nieprzemakalną warstwę. Zaletą wkładek materiałowych jest to, że przepuszczają powietrze i nie kleją się do wrażliwej skóry piersi. Jeśli mama karmiąca wybierze te wkładki musi pamiętać o tym by kupić co najmniej dwie pary. Wkładki materiałowe można prać wiele razy. Najlepiej prać je ręcznie. Cóż, do najtańszych te wkładki nie należą, ale 2-3 pary wystarczą aż do zakończenia okresu karmienia.

Fot. Avent, Medela, Little Penguin

Oto przykłady wkładek materiałowych:

Bravado, superchłonne wielorazowe wkładki laktacyjne (4 szt.- 60 zł),

Medela, wielorazowe wkładki laktacyjne (4 szt.-50 zł),

Philips Avent, wielorazowe wkładki laktacyjne (4 szt. -65 zł),

Little Penguin wielorazowe wkładki laktacyjne (2 szt.- 10-17 zł).

Wkładki silikonowe

Służą również do wielorazowego użytku. Można je w prosty sposób myć wodą z mydłem. Wkładki wykonane są z oddychającego silikonu i nie powodują pocenia się. Wkładki (np. Lily Padz) są zaprojektowane w ten sposób, ze zapobiegają wyciekaniu mleka z piersi poprzez delikatny ucisk na brodawki. Zatem ich funkcja jest trochę inna niż tradycyjnych jednorazowych laktacyjnych, które wchłaniają cieknący pokarm. Muszle laktacyjne (niewentylowane) zbierają nadmiar pokarmu w trakcie karmienia lub korzystania z lokatora. Muszli raczej nie stosuje się między karmieniami. Kobiety z poranionymi brodawkami mogą stosować wkładki wentylowane. Dzięki małym otworkom następuje szybsze gojenie się ranek.

Niektóre kobiety jako wadę silikonowych wkładek laktacyjnych podają to, że są one bardzo widoczne pod stanikiem. Choć producent wkładek laktacyjnych Lily Padz twierdzi” silikon ściśle przylega do piersi, dzięki czemu wkładki są całkowicie niewidoczne pod ubraniem”. Jak jest naprawdę? Oceńcie same.

Fot. Lily Padz, Avent, Medela

Oto przykłady wkładek silikonowych:

Ardo Medical Lily Padz (2 szt.- 55 zł),

Medela, wkładki silikonowe (2 szt.- 35 zł),

Philips Avent, muszle laktacyjne wielorazowe silikonowe (6 szt.- 40 zł)

Wkładki jednorazowe bawełniane

Są znane i lubiane przez mamy karmiące. Są to jednorazowe wkładki a więc po nasiąknięciu mlekiem wkładkę należy wyrzucić i użyć następną. Jednorazowe wkładki są miękkie i delikatne. Dlatego zapobiegają podrażnieniom brodawek sutkowych. Niektóre mamy skarżą się na to, że wkładki przyklejają się do brodawek i podrażniają je. Wkładki zwykle posiadają specjalny przylepiec, który stabilnie utrzymuje wkładkę na miejscu. Zaletą jednorazowych wkładek jest to, że pozwalają skórze oddychać ponieważ przepuszczanie powietrza. Specjalna warstwa wkładki zabezpiecza przed przeciekaniem pokarmu oraz zabrudzeniem bielizny.

Fot. Bella, Medela, Avent

Oto przykłady wkładek bawełnianych:

