Niemowlę nie powinno jeść wielu wigilijnych dań



Rodzice starają się przekazać dzieciom Bożonarodzeniowe tradycje i świąteczne zwyczaje. Obok prezentów, Świętego Mikołaja i choinki, bez wątpienia jednym z głównych elementów budujących szczególną atmosferę świąt jest wigilijna kolacja i wciąż podtrzymywana w wielu rodzinach tradycja 12 bezmięsnych dań. Niemowlę również może uczestniczyć we wspólnym biesiadowaniu, jednak nie powinno jeszcze jeść wszystkich potraw znajdujących się na stole.

Należy pamiętać również, że święta nie są odpowiednim momentem, aby rozszerzać dietę niemowlęcia. Dlatego, jeżeli maluch jest jeszcze na etapie karmienia wyłącznie piersią lub mlekiem modyfikowanym, wprowadzanie nowych produktów do menu dziecka należy zacząć po okresie Bożonarodzeniowym, bowiem w tym czasie maluszek może zachowywać się inaczej niż zwykle, przez co rodzicom trudniej będzie zaobserwować niepożądane reakcje organizmu na nowe produkty. Jeżeli jednak maluch już wcześniej próbował innych niż mleko produktów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby poznał tradycyjne smaki świąt.

Podstawową zasadą w wigilijnym menu niemowlęcia jest zachowanie umiaru i zdrowego rozsądku w podawaniu nowych produktów. Nie można zapominać, że potrawy goszczące na świątecznym stole są zazwyczaj ciężkostrawne i niewłaściwe dla delikatnego przewodu pokarmowego dziecka. Jednak jest kilka dań, które odpowiednio przygotowane można bez obaw zaserwować niemowlęciu.

Co niemowlę może jeść w święta?



Dobrą propozycją jest np. czerwony barszcz, gotowany bez dodatku czosnku, octu i cukru. Należy pamiętać, że maluch powinien dostawać posiłek o odpowiedniej konsystencji, dlatego przed podaniem go dziecku można zmiksować wywar z burakami uzyskując delikatne puree.

Dodatkiem do świątecznego barszczu są zazwyczaj uszka lub pierogi z kapustą i grzybami – są one zbyt ciężkie dla małego brzuszka, który może mieć problemy z trawieniem i dodatkowo cierpieć z powodu wzdęć. Można jednak przygotować dziecięcą wersję pierogów, używając jako farszu dyni lub ryby.

Kolejną potrawą z wigilijnego stołu, której może skosztować maluch, jest sałatka jarzynowa. Musi być ona jednak bez dodatku majonezu.

Smażone potrawy nie powinny gościć w menu dziecka, dlatego podając maluchowi rybę, najlepiej przygotować ją na parze lub ugotować. Tradycyjny karp nie jest odpowiednią propozycją dla niemowlaka ze względu na dużą ilość ości, którymi może się zadławić. Lepiej podać dziecku delikatne filety z mintaja czy dorsza, np. w formie dokładnie zmielonych pulpecików lub ryby po grecku, czyli filetu duszonego ze startymi na tarce warzywami – marchewką i pietruszką (bezpieczniej zrezygnować z powodującej wzdęcia cebuli oraz alergizującego selera) z dodatkiem przecieru pomidorowego i aromatycznych ziół.

Jeżeli jednak rodzice wciąż mają wątpliwości, jakie potrawy z wigilijnego stołu są odpowiednie dla niemowlęcia można podać mu gotowe danie ze słoiczka, które nawiązuje do świątecznych smaków.

Świąteczne słodkości dla dziecka

Boże Narodzenie to też świąteczne wypieki. Niemowlę może próbować takich słodkości jak ciasto drożdżowe i biszkoptowe, a po skończonym 1. roku życia nawet piernika (oczywiście jeżeli nie wykazuje skłonności do alergii na miód, mleko czy orzechy).

Jeżeli jednak żaden deser nie jest odpowiedni do wieku dziecka, warto zastąpić go przekąskami specjalnie przygotowanymi dla najmłodszych w formie gotowych dań ze słoiczka.

Pokazywanie niemowlęciu tradycji i uczenie świątecznych zwyczajów jest bardzo ważne, również ze względu na kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i otwartości na nowe smaki. Przygotowując wigilijny jadłospis malca warto jednak pamiętać o produktach, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia tak młodego organizmu.

Dlatego w tym okresie szczególnie zalecana jest eliminacja z diety ciężkostrawnych grzybów, kapusty i maku, miodu (nieodpowiedniego dla niemowląt) czy śledzi w ostrej marynacie, które mogą podrażnić delikatny żołądek malucha.

Zastosowanie się do tych kilku pomocnych rad z pewnością pomoże spędzić pierwsze święta z niemowlakiem w spokojnej i rodzinnej atmosferze.

