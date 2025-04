Instrukcja wiązania chusty dla malca po 4. miesiącu

Chciałabyś zacząć nosić smyka w chuście? Bez wątpienia taka forma przemieszczania się z dzieckiem jest znacznie wygodniejsza, niż branie ze sobą w każde miejsce masywnej gondoli. Podpowiadamy, w jaki sposób należy wiązać to sprytne "krzesełko", by i tobie i maluchowi było wygodnie. A przede wszystkim bezpiecznie!

Jakie chusty są bezpieczne dla niemowląt?

Prawda jest taka, że najważniejsza jest nie chusta, a umiejętność jej wiązania. Musi ona umożliwiać dziecku przyjęcie pozycji korzystnej dla kręgosłupa i stawów biodrowych. Małe dziecko najlepiej nosić przodem do rodzica – powinno obejmować go nóżkami odwiedzionymi do boku. Główka malucha powinna znajdować się w osi kręgosłupa (nie może przekrzywiać się na boki).

Zobacz, jak krok po kroku prawidłowo wiązać chustę do noszenia dziecka!

na podstawie tekstu Magdaleny Sych/Poradnik Domowy