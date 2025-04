Wiaderko do kąpieli budzi sprzeczne uczucia - kąpiel noworodka w wiaderku może przerażać świeżo upieczonych rodziców, ale też mieć dobry wpływ na malucha. Czy i jak długo można kąpać dziecko w wiaderku? Ogranicza ruchy czy sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa?

Reklama

Wiaderko do kąpieli - zalety i wady

Miesięczne dziecko kąpane w wiaderku to niecodzienny widok. Rodzice dość sceptycznie podchodzą do tego wynalazku, na który obecnie panuje moda (jak i np. na kosze Mojżesza).

Katarzyna Płaza-Piekarzewska, znana na Instagramie jako położna Kasia i mama 3-latki, skomentowała ten wynalazek. Niemal codziennie jej wpisy śledzi 29 tys. osób, bo w postach dzieli się wiedzą na temat porodu i noworodków, czy różnych gadżetów, jak np. wspomnianego wiaderka.

Położna Kasia jest jak najbardziej zwolenniczką wiaderka do kąpieli, które pozwala na utrzymanie kontaktu wzrokowego z rodzicem, dłużej trzyma ciepło i jest praktyczne ze względu na rozmiary.

Moje prywatne zalety z kąpania córy w wiaderku: mogliśmy wiaderko postawić na blacie, zajmowało mniej miejsca, woziliśmy je na wyjazdy, na długo nam starczyło (warto wybierać dość szerokie) - położna Kasia.

Wiaderko do kąpieli jest wychwalane przez rodziców malców, które cierpią na bolesne kolki. Na forach internetowych i grupach wsparcia rodziców „kolkowych” dzieci znajdziesz sporo pozytywnych opinii na jego temat - zdaniem wielu jest to ostatnia deska ratunku.

Choć położna zachęca do kąpieli w wiaderku, to zdania na temat tej praktyki są mocno podzielone. Wielu fizjoterapeutów ją odradza wskazując na:

duże obciążenie kręgosłupa dziecka,

niemożność wyprostowania nóg,

ograniczenie ruchów malca,

niedawanie mu możliwości zabawy w wodzie.

Wiaderko generuje trudność w dotarciu do wszystkich miejsc, i fałdek, które należy umyć, a problemem jest też samo umycie główki dziecka. Dodatkowo widok dziecka w wiaderku do kąpieli jest niecodzienny i na początku trudny do oswojenia.

Wiaderko do kąpieli - cena

Popularne wiaderko do kąpieli tummytub to koszt od 70 do ponad 100 zł. Cena jest zdecydowanie odstraszająca tym bardziej, że nie jest to produkt do wykorzystywania przez dłuższy czas (chyba że zmienisz jego przeznaczenie).

Chcesz kąpać dziecko w wiaderku - pamiętaj o tej zasadzie

Dla wielu dzieci kąpiel w dużej wanience jest źródłem stresu, dlatego warto umieścić niemowlaka w wiaderku na początku waszej przygody z kąpielami. Noworodek może czuć się bezpieczniej, ale ta czynność nie powinna trwać zbyt długo, bo źle oddziałuje na kręgosłup.

Gdy tylko maluch poczuje się pewniej (albo wyrośnie z wiaderka ok. 3 miesiąca życia), lepiej jest traktować kąpiel jako relaks w pozycji leżącej i półleżącej. Pamiętaj, że zawsze należy dbać o bezpieczeństwo dziecka i asekurować go, podtrzymywać główkę i dbać, by nie wystraszyło się nagłych zmian (np. temperatury).

Reklama

Więcej o pielęgnacji i zdrowiu niemowlaka: