Jeśli porównasz leżące obok siebie noworodki, zauważysz, jak bardzo się od siebie różnią. Jedne są drobniutkie, inne dorodne i pyzate, jakby przyszły na świat sporo wcześniej. Nic w tym dziwnego, że nie są takie same: nie zjechały przecież z fabrycznej taśmy. Wszystko zależy od stanu zdrowia mamy i terminu porodu, w którym smyk przyszedł na świat!

Gdy dziecko waży niecałe trzy i pół kilo

Urodzony o czasie mały Polak waży na ogół 3250–3400 g. Zakres normy jest jednak znacznie szerszy, bo od 2500 do 4000 g. Od tego, ile waży noworodek, ważniejsze jest to, czy jego masa ciała odpowiada tzw. wiekowi płodowemu. Dziecko urodzone w 38. tygodniu ciąży ma prawo ważyć mniej niż takie, które przyszło na świat w 40. tygodniu. Wagę maleństwa nanosi się na specjalną siatkę centylową dla noworodków.

Gdy dziecko waży za mało

To, że dziecko waży niewiele, nie jest żadnym problemem. Lekarze zaczynają się niepokoić dopiero wówczas, jeśli urodzone w terminie maleństwo waży mniej niż 2500 g. Zbyt mała waga urodzeniowa może wynikać z genów (bardzo drobne kobiety mogą rodzić drobniutkie dzieci), ale może być także spowodowana jakimś problemem, który doprowadził do niedożywienia maleństwa podczas życia płodowego: chorobą mamy, jej stylem życia (np. paleniem papierosów), zakażeniem wewnątrzmacicznym lub chorobą dziecka. Mniejsze noworodki mogą więcej spać i nie domagają się jedzenia tak często i stanowczo jak ich rówieśnicy. Dlatego trzeba pilnować, by nie przesypiały posiłków i jadły co 3 godziny.

Gdy dziecko waży za dużo

Czujność lekarzy zwiększa się także wówczas, gdy dziecko waży więcej niż 4 kg. Za ponadprzeciętną masę ciała także mogą odpowiadać geny, jednak przyczyną takiego stanu może być również np. źle kontrolowana cukrzyca mamy. Zbyt duży bobas także wymaga szczególnej opieki. Sprawdza się, czy nie ma za niskiego poziomu cukru we krwi albo podwyższonego poziomu bilirubiny.

Czy wiesz, że...

Największy noworodek świata ważył 10,2 kg !

! Chłopcy rodzą się przeważnie nieco ciężsi niż dziewczynki ( o ok. 250 g ). Co ciekawe, chłopcy urodzeni latem są najwięksi, a zimą – najmniejsi.

). Co ciekawe, chłopcy urodzeni latem są najwięksi, a zimą – najmniejsi. Na wagę noworodka większy wpływ mają geny mamy , a na jego wzrost geny taty .

, a na jego wzrost . Kolejne dziecko jest na ogół cięższe od poprzedniego.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja