fot. Fotolia

Panująca moda na produkty ekologiczne spowodowała, że niektóre mamy decydują się na powrót do pieluch tetrowych. Zdania w kwestii pieluszek są podzielone. Który rodzaj pieluszek zapewnia komfort i jest odpowiedni dla skóry dziecka? Radzą eksperci z Feedo.pl.

Sprawcą zamieszania jest firma Procter&Gamble, która w 1961 roku wynalazła pierwsze pieluszki jednorazowego użytku. Z biegiem czasu pampersy zaczęły wypierać tradycyjne pieluszki tetrowe. Według badań, obecnie aż 90% rodziców używa pieluszek jednorazowych.

Wady i zalety pieluch wielorazowych

Mimo, że pieluchy jednorazowe zrobiły zawrotną karierę, pieluszki tetrowe nadal mają swoich zwolenników, ze względu na to, że są produkowane z naturalnych włókien. Pieluchy tetrowe zmniejszają ryzyko pojawienia się uczulenia i nie uciskają brzuszka dziecka. Niska cena za sztukę, która dodatkowo przeznaczona jest do wielokrotnego użytku, to również argument „za”.

Jednak ryzyko odparzenia skóry dziecka jest większe, niż w przypadku jednorazówek, ponieważ zmoczona pieluszka nie wchłania moczu i przylega do skóry maluszka.

Tetrową pieluchę trudniej jest też utrzymać na miejscu, zwłaszcza, gdy dziecko zaczyna raczkować, co tym samym zwiększa ryzyko zabrudzenia ubranka.

Wady i zalety pieluch jednorazowych

Rodziców do jednorazówek najbardziej przekonuje oszczędność czasu, który zamiast na pranie i prasowanie pieluszek wielorazowych, można przeznaczyć na zabawę z dzieckiem, czy chwilę dla siebie gdy maluch śpi. Jednak to korzyści dla dziecka są tutaj bardziej istotne:

Szybkość wchłaniania – mocz jest błyskawicznie wchłaniany dzięki specjalnej włókninie przepuszczającej wilgoć tylko w jedną stronę oraz żelowi, który wiąże go wewnątrz. Mniejsze ryzyko odparzeń – skóra malucha, dzięki wyeliminowaniu kontaktu z wilgocią jest mniej narażona na odparzenia, które częściej występują przy użyciu pieluszek tetrowych. Nieprzesiąkanie – dzięki ściągaczom po bokach, zawartość pieluchy nie wydostaje się na zewnątrz. Kształtowanie ustawienia nóżek – odpowiednio profilowany kształt pieluszek wymusza prawidłową pozycję dla stawów biodrowych malucha. Higiena i wygoda – pieluszki jednorazowe nie dopuszczają bakterii z zewnątrz i sprawdzają się na dłuższych wyjazdach.

"Jak każdy produkt, pieluszki jednorazowe mają swoje wady, jednak ujawniają się one głównie wtedy, gdy nie są odpowiednio często zmieniane" – mówi Martin Molčan, dyrektor zarządzający Feedo.pl. Dlatego jednorazówki należy zmieniać nawet 15 razy dziennie.

