Dzieci uczą się przez zabawę. Tylko w co się bawić z niemowlakiem, by go zainteresować? Mamy kilka pomysłów na wspólne aktywne spędzanie czasu. Proponowane przez nas zabawy z dzieckiem w wieku 3, 4 czy 6 miesięcy, pomogą się dziecku rozwijać, a tobie przyniosą mnóstwo radości.

Zabawa z dzieckiem, które nie ukończyło roku, powinna być bezpieczna. Niedopuszczalne są zabawy typu: wahadło (chwytanie za kostki i bujanie dziecka głową w dół), karuzela (kręcenie za dłonie), podrzucanie pod sufit i samoloty! Mimo że dzieci zazwyczaj uwielbiają szalone, budzące dreszczyk emocji zabawy, to ich mięśnie, stawy i układ nerwowy są jeszcze zbyt słabe.

Najlepiej, by zabawa stymulowała jak najwięcej zmysłów: dotyku, smaku, słuchu, węchu, wzroku. Zobaczcie, w co możecie bawić się z dzieckiem w wieku 0-3, 4-6 i 7-12 miesięcy!

Zabawy dla dziecka w wieku 0-3 miesiące

Zabawy słuchowe

Dziecko do 3 miesiąca życia ma doskonałą zabawę, kiedy słyszy różne dźwięki. Wykorzystaj to i jak najczęściej opowiadaj mu bajki i śpiewaj kołysanki. Piszcz gumowymi zabawkami, potrząsaj delikatnie grzechotką i dzwoń dzwoneczkiem. Staraj się jednak, by dźwięki nie były zbyt głośne.

„Bzzz!”

Usiądź w fotelu z dzieckiem w ramionach. Unieś palec w górę i zataczaj nim koła, udając brzęczenie pszczoły. Posadź pszczółkę na policzku malucha i delikatnie go połaskocz. Powtórz zabawę kilka razy tak, aby maluch mógł wodzić oczami za twoim palcem.

„Łuki”

Przesuwaj grzechotki lub inne zabawki o jaskrawych barwach po łuku, w polu widzenia niemowlęcia (30-40 cm od twarzy). Wybierz się z dzieckiem do małego zoo i pokaż mu, co się dzieje w akwarium lub w klatce z ptakami. Puszczaj mu bańki mydlane.

Zabawy wzrokowe

Kolorowe i czarno-białe zabawki

Stymuluj dziecko wzrokowo. Dzieci kochają kontrasty, szczególnie biel i czerń. Powieś nad główką dziecka kolorowe zabawki. Niech przesuwają się i wirują wolno nad jego oczami.

„Miny”

Pozwól dziecku oglądać twoją twarz. Może jeszcze sobie nie porozmawiacie, ale możecie już postroić miny. Maluchy uwielbiają, gdy rodzice robią śmieszne minki i je naśladują. Jeśli dziecko wydaje jakieś dźwięki, powtarzaj je za nim.

„Zwierciadełko”

Lustro sprawia, ze dziecko widzi nieustannie zmieniający się obraz. Dzieci z reguły lubią przyglądać się i „kolegować” z odbitym w lustrze niemowlęciem. Zawieś lusterko nad łóżeczkiem lub przewijakiem.

Zabawy dotykowe

Różnice w dotyku i twardości

Pozwól dziecku dotykać różnych faktur dłońmi i stopami: miękkiego dywanu, gładkiej satynowej bluzki, szorstkiego zarostu na buzi taty. Wyszukaj skrawki: frotte, aksamitu, futerka, by dziecko poczuło czym się różnią. Spraw, by w otoczeniu dziecka znalazły się przedmioty, które będą dostarczały mu różnych wrażeń dotykowych. Niech ma w zbiorach pluszowego misia, ale także szorstkowłosego pieska, twarde drewniane klocki, ale i miękkie, gumowe, drewnianą łyżkę i gładką metalową miseczkę, jedwabną poduszkę, ale i nierówno wypchany jasiek.

Zabawy z 4-6-miesięcznym dzieckiem

Zabawy dotykowe



„Garnki i inne instrumenty”

Kładź dziecko w foteliku, kiedy robisz coś w kuchni. Niech wącha zapachy przyrządzanego obiadu, słucha stukania sztućcami, garnkami i obserwuje, jak się krzątasz. Niech oswaja się z dźwiękiem miksera, odkurzacza, czajnika lub lejącej się z kranu wody. Możesz mu też puszczać ciche, spokojne i rytmiczne melodie z płyt.

„Wesołe grzechotki”

Przygotuj gumki i frotki o średnicy ok. 5 cm, igłę i nitkę, dzwoneczki, małe grzechotki i inne hałasujące przedmioty. Do zewnętrznej strony frotek lub gumek przyszyj dzwoneczki, itp. Ułóż dziecko na pleckach lub posadź w foteliku, na rączki i nóżki nałóż hałasujące opaski. Zobaczysz, jak będzie radośnie potrząsać rączkami i nóżkami.

„Sroczka kaszkę warzyła"

To jedna ze sztandarowych zabaw paluszkowych dla dzieci. Po kolei dotykaj paluszków dziecka, a przy słowach: „a temu nic nie dała i frrr, poleciała!” pokaż, jak wysoko poleciała sroczka.

„Sroczka kaszkę warzyła (w rączce malucha mieszaj jak w miseczce).

Dzieci swoje karmiła.

Temu dała – na łyżeczce (zaginasz pierwszy paluszek).

Temu dała – na miseczce (drugi palec).

Temu dała – na spodeczku (trzeci).

Temu dała w garnuszeczku (czwarty).

A dla tego (dochodzisz do kciuka)? Nic nie miała! Frrr!!! (naśladuj rekami ruch skrzydeł ptaka).

Zabawy wzrokowe

„Lustereczko, powiedz...”

Zabawa z własnym odbiciem z lustrze pomaga ćwiczyć mimikę twarzy i ust. Róbcie miny naprzemiennie!.

„Moje oczy widzą”

Zaczynasz zdanie od słów „Moje oczy widzą... stopę!” i chwytasz dziecko za stopę albo możesz odnieść się do abstraktów, np. „Moje oczy widzą coś niebieskiego” i potem pokazać dziecku niebieskiego pluszaka.

Zabawy dotykowe

„Mama gładka, tata szorstki”

Pozwól dziecku badać swoją twarz. Dotykanie policzków, nosa, oczu, włosów taty sprawi mu przyjemność.

„Dmuchanie”

Dzieci uwielbiają, kiedy delikatnie dmucha się je po policzku, brzuszku, stopkach i w paluszki.

„Idzie kominiarz po drabinie”

Idzie kominiarz po drabinie,

fiku miku... i w kominie!

Idzie rak, nieborak,

jak uszczypnie – będzie znak!

„Mróweczki”

Przesuwaj ręce po ciele malucha od stóp do główki i z powrotem wygłaszając kwestię: "Idą, idą mrówki do Wojtusia główki... uciekajcie wszystkie mrówki!”.

Zabawy ruchowe

„Patataj!”

Posadź dziecko na kolana i zmień się w konika przedzierającego się przez bezdroża. Informuj o stanie nawierzchni, np. „piach, piach” (kołysz go łagodnie), „kamienie, kamienie” (lekkie podskoki), „bach!” (niespodziewane i gwałtowne, choć w pełni kontrolowane posadzenie malucha na podłodze).

„A kuku!”

Przykrywaj i odsłaniaj pieluszką własną twarz lub buzię dziecka, śmiejąc się i wołając „a kuku!”. Wkrótce maluch sam będzie potrafił ściągnąć pieluszkę ze swojej, a nawet twojej twarzy.

„Mały piłkarz”

Przygotuj piłkę plażową o średnicy 30-60 cm. Połóż dziecko na pleckach na miękkim kocyku, jego nóżki unieś i oprzyj na nich piłkę. Maluch z pewnością zacznie piłkę kopać, a ty staraj się utrzymać ją w górze. Zakręć piłką, żeby sprawdzić, czy potrafisz ją utrzymać, gdy wiruje. Możesz też upuszczać piłkę z małej wysokości, by dziecko mogło ją kopać.

Zabawy dla dziecka 7-12-miesięcznego



Zabawy wzrokowe

„Gdzie jest..?”

Schowaj w dłoni jakąś małą zabawkę, np. pieska. Otwórz dłoń i pokaż go dziecku, a następnie znów ją zamknij. Zapytaj „Gdzie jest piesek?”. Znów otwórz dłoń i pokaż dziecku, że piesek wciąż tam jest, choć przez chwilę nie było go widać. Po jakimś czasie maluch będzie chwytał cię za rękę, usiłując wydobyć pieska.

„Klocki”

Kup dziecku klocki o różnych kształtach i kolorach i opisuj je. Układaj je w rządek, w wieżę i inne proste konstrukcje oraz pozwól maluchowi je zburzyć. Burzenie wysokiej wieży jest dla dzieci świetną zabawą.

Zabawy ruchowe

„W tę i z powrotem”

Weź dużą miękką piłkę i usiądźcie z maluchem naprzeciwko siebie na podłodze. Poturlaj do niego piłkę, a potem pokaż, jak ją odturlać.

„Chlapu chlapu”

Podczas kąpieli pozwól maluchowi na swobodną zabawę wodą. Niech ją wlewa i wylewa z plastikowych kubeczków lub foremek, próbuje zatapiać różne przedmioty, chlapie, pryska, robi fale.

„Zabawa w naśladowanie”

Zachęcaj dziecko do naśladowania twoich ruchów. Klaszczcie, kłaniajcie się, pokazujcie „jaki jestem duuuży”. Nie zapomnij o głośnym geście zachwytu, gdy powtórzy twój gest.

Zabawy słuchowe

„Kaczka-Kwaczka”

Proś malucha o powtarzanie prostych słów. Ucz go, jakie dźwięki wydaje pies (hau, hau), krowa (muuu), auto (brum, brum), dzwonek (dzyń, dzyń). Możesz użyć książeczek z wyraźnymi ilustracjami.

„Jaka duża?”

Pytaj: „Jaka Ania duża?”. Niech dziecko podnosi wysoko ramiona i pokazuje „Taka duża”.

„Kosi-kosi”

Powtarzaj „Kosi-kosi łapci, pojedziemy do babci, babcia da nam mleczka i słodkie ciasteczka” i próbuj pokazać dziecku, jak ma klaskać. Z początku malec nie będzie otwierać dłoni, umiejętność klaskania otwartymi dłońmi najczęściej rozwija się dopiero po ukończeniu roczku.

Zabawy dotykowe

„Lekcja anatomii”

Nazywaj części ciała malucha jednocześnie dotykając ich i głaszcząc. „Tu masz nos, tu oko, a tu ucho.”

„Gilgotki i wygłupy”

Jak najczęściej rób to, co bawi bobasa. Możesz go łaskotać, parskać, kiwać rytmicznie głową, ruszać brwiami, wypowiadać zwracające uwagę wyrazy, np. Bach! Trach! Śmiej się też z tego, co wymyśli dziecko.

Artykuł pierwotnie opublikowany 11.04.2012.

