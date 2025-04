Wcześniak to niemowlę, które przyszło na świat między 22. a 37. tygodniem ciąży. Kiedy na dziecko rodzi się przed terminem, w jego rodzicach ogromna radość miesza się z wielkim strachem. Urodzone przed terminem dziecko nierzadko musi walczyć o przetrwanie. Kiedy na twarzy takiego maluszka pojawia się uśmiech, wiadomo, że jest nadzieja!

Czy uśmiech niemowlęcia jest świadomy?

Uśmiech może pojawiać się na twarzy noworodka, również tego urodzonego w terminie, niemal od urodzenia. Początkowo jednak nie jest on świadomy. Zwykle to po prostu niekontrolowany grymas twarzy. Pierwszych „prawdziwych” uśmiechów można oczekiwać około 6-8 tygodnia życia.

Jednak, czy to ważne? :) Spójrzcie tylko na te zdjęcia uśmiechniętych wcześniaków. Ich rodzice zamieścili jest w Internecie, by wesprzeć inne osoby w podobnej sytuacji. Oto najlepszy dowód na to, że mimo przeciwności losu, warto walczyć! Galeria na kolejnych stronach.

Źródło: mamotoja.pl

