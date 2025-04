Reklama

To właśnie produkty zbożowe, w tym kaszki, pomagają dostarczyć młodemu organizmowi wiele ważnych dla rozwoju składników odżywczych, a ich spożywanie stanowi jeden z etapów budowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Dlaczego warto uwzględniać produkty zbożowe w codziennym jadłospisie niemowlęcia? Poznaj kilka ważnych faktów na ten temat!

Pamiętaj o tym, zanim wprowadzisz zboża do diety niemowlęcia!

Dziecko w pierwszych miesiącach swojego życia dopiero oswaja się z otaczającym je światem – obserwuje, poznaje zapachy, smaki i kształty. Na początku idealnym pożywieniem dla niemowlęcia jest mleko mamy. Z czasem jego dietę uzupełniają inne pokarmy – warzywa, owoce, produkty zbożowe, a następnie także ryby i mięso. To niezbędne, aby zasilić szybko rozwijający się organizm właściwą ilością składników odżywczych. Zgodnie z zaleceniami ekspertów rozszerzanie diety należy rozpocząć nie wcześniej niż od ukończenia 17. tygodnia życia (początek 5. miesiąca życia) i nie później niż w 26. tygodniu życia (początek 7. miesiąca życia).[1]

FAKT: Właściwy dobór produktów ma fundamentalne znaczenie na początku rozszerzania diety

Wybór produktów zbożowych w sklepie jest bardzo duży. Nawet tych rzekomo przeznaczonych dla dzieci – sucharków, krakersów, paluszków i innych. Warto jednak pamiętać, że nie każda żywność z kolorowym opakowaniem czy uroczą ilustracją będzie odpowiednia dla najmłodszych członków rodziny. Niemowlęta i małe dzieci mają bardzo delikatny organizm, który jest wyjątkowo wrażliwy na składniki zawarte w pożywieniu. Tym, na co należy zwracać szczególną uwagę przy wyborze produktów zbożowych, jest przede wszystkim ich jakość oraz skład. Wiele z nich zawiera sól czy inne zbędne dodatki.

Właśnie dlatego rodzice powinni sięgać po żywność stworzoną z myślą o najmłodszych, np. kaszki i kleiki. Zawarte w nich zboża przechodzą nawet kilkaset testów jakości i bezpieczeństwa, a ich skład jest zgodny z wymaganiami prawa – zarówno krajowego, jak i Unii Europejskiej – dla tej kategorii produktów.

Znalezienie takiej żywności w sklepie jest proste – najczęściej znajdują się na specjalnie wydzielonych półkach, a na opakowaniu widnieje charakterystyczny napis, np. po 8. czy 10. miesiącu życia. Wskazanie wieku daje rodzicom potwierdzenie, że produkt jest dopasowany do potrzeb i umiejętności dziecka na określonym etapie rozwoju.

FAKT: Nie należy obawiać się wprowadzania do diety malucha zbóż zawierających gluten

Wiele produktów, również tych przeznaczonych dla najmłodszych, zawiera gluten. To białko roślinne obecne w takich zbożach jak pszenica, żyto czy jęczmień. Nie należy obawiać się wprowadzania ich do diety na etapie jej rozszerzania. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów małe ilości glutenu należy wprowadzać do diety dzieci w tym samym czasie, co inne pokarmy uzupełniające – od ukończenia 4. miesiąca do ukończenia 12. miesiąca życia, przy jednoczesnej obserwacji reakcji dziecka na nowy produkt[2]. Wprowadzanie glutenu warto rozpocząć od delikatnych kaszek – jako pierwsza idealnie sprawdzi się kaszka manna, która powstaje z ziaren pszenicy.

FAKT: Różnorodne produkty zbożowe dostarczają ważne dla rozwoju składniki pokarmowe

Wszystkie odmiany zbóż to wartościowe składniki diety! Różnorodne zboża zawierają węglowodany, które dostarczają organizmowi energię niezbędną dla rozwoju układu nerwowego, a także dla codziennej aktywności fizycznej. Poza tym uzupełniają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, w tym witaminy z grupy B oraz magnez, żelazo czy cynk[3].

FAKT: Kaszka zbożowa to idealny posiłek dla niemowlęcia

Kaszki przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci to wsparcie w żywieniu najmłodszych. Zawierają pełen wachlarz składników odżywczych – węglowodanów, białka, tłuszczów oraz witamin i składników mineralnych – w zrównoważonych proporcjach dopasowanych do wymagań najmłodszych na różnych etapach rozwoju[4]. Wśród nich znaleźć można kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ, które zawierają nawet 7 rodzajów starannie wyselekcjonowanych zbóż – pszenicę, orkisz, proso, żyto, owies, ryż i grykę.

Te różnorodne zboża pochodzą wyłącznie z kontrolowanych upraw – przy ich wyborze brane są pod uwagę takie czynniki jak klimat, temperatura, nasłonecznienie i wiatr. Każda partia zbóż jeszcze przed przyjęciem do fabryki przechodzi nawet ponad 600 testów jakości i bezpieczeństwa. Kaszki te charakteryzuje 0% dodatku cukru*, a także 0% konserwantów**, 0% barwników** i 0% oleju palmowego. Są dostępne w wariantach bezmlecznych oraz mlecznych (stanowiących odpowiednią kompozycję mleka modyfikowanego, zbóż i owoców). Dzięki takim produktom rodzice mają pewność, że wybierają to, co dobre dla maluszka.

* Zawierają naturalnie występujące cukry, pochodzące ze zbóż, owoców i mleka.

** Zgodnie z przepisami prawa wszystkie kaszki dla niemowląt i małych dzieci nie mogą zawierać konserwantów i barwników.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

