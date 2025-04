Ponadczasowy design i funkcjonalność

Mr Maria to marka powstała z miłości do designu. Jej twórcy, Jannes Hak i Lennart Bosker, pragnęli stworzyć przedmioty, które wniosą ciepło do każdego pomieszczenia i będą towarzyszyć nowym właścicielom już od najmłodszych lat. Zaprojektowane przez nich lampki łączy ponadczasowy styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo – wszystkie zostały wykonane z najwyższej jakości trwałych materiałów. Choć początkowo projektanci zakładali, że subtelne, ciepłe światło będzie przede wszystkim wspierać młodych rodziców podczas wieczornych rytuałów i nocnego karmienia oraz pomagać w zasypianiu najmłodszym, dziś produkty Mr doceniane są na całym świecie także wśród dorosłych i na stałe zagościły m.in. w MoMA Design Store mieszczącym się w nowojorskim Museum of Modern Art czy lifestyle’owych sklepach Urban Outfitters.

Miffy Shines

Kto nie kocha króliczka Miffy? Postać stworzona w latach 50. XX w. przez Dicka Bruna podbiła serca dzieci nie tylko w Holandii, ale na całym świecie. To także jeden z flagowych produktów Mr Maria. Miffy Shines to nowa odsłona projektu powstała z okazji 70 urodzin słynnego króliczka. Prosta, ale urocza forma lampki sprawia, że jest nie tylko praktycznym, ale także pięknym dodatkiem do dziecięcego pokoju. Ma 22 cm wysokości i w odróżnieniu od pozostałych lampek z kolekcji, jest króliczkiem stojącym, ma 4 stopnie jasności i przyciemnia się dotykiem. Tak jak wszystkie produkty Mr Maria, Miffy Shines wykonana jest z bezpiecznego silikonu wolnego od BPA i odpornego na dziecięce ząbki, a w dodatku łatwego do utrzymania w czystości – po wyjęciu energooszczędnej lampki LED silikonową obudowę można myć w zmywarce.

Smiley

Stworzony w latach 70. XXw. przez Franklina Loufraniego Smiley i towarzysząca mu grafika „Take the Time to Smile” były pierwotnie używane do podkreślania dobrych nastrojów w wielu wiodących europejskich gazetach. Od tego czasu Smiley jest uniwersalnym symbolem pozytywności, a dziś ta mini wersja kultowej buźki emituje promienie pozytywnego nastawienia do świata dzięki ciepłemu białemu światłu. Bezprzewodowa lampka w wersji MINI ma średnicę 12 cm i dostępna jest w dwóch nowych kolorach – oprócz tradycyjnej żółtej w kolekcji pojawiły się także różowa Smiley Lamp Pink MINI oraz biała Smiley Lamp White/Black MINI. Te pozytywne kolory i dopracowany design będą zarażać dobrym humorem w każdym pomieszczeniu, nie tylko w dziecięcym pokoju.

Nowością w rodzinie Smiley jest także Smiley Daisy, lampka w formie uroczej stokrotki, którą można powiesić na ścianie. Tak jak pozostałe modele Daisy jest bezprzewodowa, ładowana za pomocą kabla USB-C. Ma średnicę 18 cm i 3 poziomy jasności regulowane za pomocą dotyku.

Wszystkie produkty Mr Maria dostępne są na www.kidsinspirations.pl oraz w sklepach partnerskich dystrybutora.

