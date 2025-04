Szum suszarki (biały szum) potrafi w mig uspokoić i ukoić dziecko do snu. Dźwięk ten ma wiele zalet, ale niektórzy rodzice (lub opiekunowie dziecka) błędnie stosują nie dźwięk, a samą suszarkę. Bezmyślność może prowadzić do tragedii.

Szum suszarki na sen i kolki

Szum suszarki ma podstawową zaletę - działa. Biały szum bywa ratunkiem dla maluchów, których nie da się uspokoić inaczej lub cierpią na kolkę niemowlęcą. Z pozoru prosta czynność nie powinna być stosowana zbyt często z powodu potencjalnej szkodliwości:

organizm dziecka przyzwyczaja się do niego i traktuje jako naturalnie występujący dźwięk,

maluch może mieć problemy z samodzielnym zaśnięciem bez białego szumu,

zawęża doznania poznawcze (słuchowe) dziecka,

natężenie dźwięków z zabawek (niektóre zabawki szumiące oraz właśnie suszarka czy szum odkurzacza) mają głośność wyższą niż 50 dB (głośność deszczu).

Jak stosować biały szum dla dzieci - zalecenia

Jeśli chcesz używać białego szumu do usypiania niemowlęcia, zminimalizuj jego potencjalną szkodliwość i zastosuj do 3 aspektów, na które zwracają uwagę lekarze:

Odległość - im dalej ustawione jest źródło białego szumu, tym lepiej,

Głośność - postaraj się, by były to ciche tony.

Czas - korzystniej będzie okazjonalnie traktować biały szum i włączać go na krótki czas.

Noworodki mają bardzo dobry słuch, choć podczas życia płodowego odbierały tylko przytłumione odgłosy. Jego pojawienie się na świecie nie powinno być otoczone zabawkami dźwiękowymi. Te, które emitują tzw. biały szum, nie powinny znajdować się blisko wrażliwych uszu dziecka.

Szum suszarki na zasypianie a bezmyślni opiekunowie

Jest jeszcze dodatkowy, nieoczywisty aspekt korzystania z suszarki do uspokajania dziecka. W 2019 roku w Polsce 56-letnia babcia 3-miesięcznego dziecka użyła suszarki do uspokojenia malucha, którego wcześniej ogrzewała i przez to poparzyła. Była święcie przekonana, że szum suszarki go uspokoi.

Niektórzy opiekunowie zamiast włączać dźwięk suszarki czy dźwięk odkurzacza na smartfonach (odpowiednio wyciszone) lub korzystać ze specjalnych zabawek szumiących (jak np. Miś Szumiś, Wydra Usypianka-Przytulanka), po prostu włączają suszarki i odkurzacze. Może to być niebezpieczne dla dziecka!

