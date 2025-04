Ile powinno ważyć i mierzyć sześciomiesięczne niemowlę?

Nawet jeśli twój smyk waży zbyt mało lub wręcz przeciwnie - jest zbyt pulchny, nie martw się. Dzieci na tym etapie rozwijają się w różnym tempie - dopiero mniej więcej w okolicach 2. roku życia różnice między rówieśnikami zaczną się zacierać.

Jeśli smyk systematycznie przybiera na wadze, a do tego ma mnóstwo energii, naprawdę nie ma powodu do niepokoju. Chyba, że waga rośnie zdecydowanie za szybko lub smyk jest markotny. Wtedy koniecznie porozmawiaj o tym z pediatrą.

Co powinno umieć sześciomiesięczne niemowlę?

Nawet jeśli ktoś wpiera ci, że w tym wieku smyk powinien powolutku być oswajany z nocnikiem, absolutnie go nie słuchaj - dziecko jest zbyt małe, by zrozumieć, o co w tym wszystkich chodzi. Jeśli chodzi o odruch chwytania, dziecko właśnie w szóstym miesiącu życia zaczyna intensywnie go trenować podczas zabawy. Możesz mu w tym pomóc - przypilnuj, by w zasięgu rączki miał przedmioty, które nie są ani zbyt duże, ani zbyt ciężkie. Pokazuj, jak przekładać je z ręki do ręki.

Oprócz tego sześciomiesięczne dziecko powolutku zaczyna gaworzyć. Powtarzanie pojedynczych sylab to swoisty trening w nauce mówienia. Jeśli chcesz mu pomóc, mów do niego powoli, rytmicznie i wyraźnie. To właśnie ciągłe powtarzanie prostych słów uczy smyka rodzimego języka.

Poza tym sześciomiesięczne dziecko powinno umieć:

podczas podciągania do siedzenia przyciąga bródkę do klatki piersiowej

wydaje dźwięki typu gu-gu, ma-ma

przekłada zabawki z ręki do ręki

reaguje na dźwięki

siedzi bez oparcia

Na jakim etapie powinien być rozwój emocjonalny sześciomiesięcznego dziecka?

Taki smyk przede wszystkim zaczyna rozróżniać domowników od tych, którzy z wami nie mieszkają. Z tego powodu może narobić trochę przykrości babci lubi mamie chrzestnej. Ta niechęć nie wynika jednak z braku sympatii - smyk po prostu wie, że jest obok niego bliższa osoba taka jak np. mama czy tata. I to w jej objęciach czuje się najbezpieczniej.

W co się bawić z półrocznym bobasem?

Bawcie się w naśladowanie odgłosów natury, pokazuj, jakimi dźwiękami posługują się zwierzęta. Poza tym możesz sprawić dziecku kilka kolorowych zabawek, które łatwo jest utrzymać w rączkach - możecie np. podawać je sobie nawzajem.

