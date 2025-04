Niemowlęta potrzebują dużo snu. To właśnie wtedy, gdy śpią, ich organizm zbiera siły do zdrowego rozwoju i prawidłowego wzrostu. Oczywiście nie każdy maluch śpi tyle samo, ale regułą jest, że, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia, sen zajmuje większość część doby dziecka.

Co zatem zrobić, gdy miewa ono kłopoty z zasypianiem albo kręci się i budzi co chwila? Jeśli jest nakarmione, przewinięte i raczej nic go nie boli, czasami nie wiadomo już, co może pomóc dziecku zasnąć. Jeśli ten problem jest ci bliski, sprawdź i wypróbuj nasze wskazówki.



Sposoby na zdrowy sen niemowlęcia:

1. Spraw, by dziecko poczuło zmęczenie

Im więcej aktywności w ciągu dnia, tym lepiej dziecko będzie spało w nocy. Oczywiście nie oznacza to całodziennego biegania z wózkiem po parku, a raczej zaplanowanie różnorodnych aktywności. Zabierz malucha na spacery, włączaj muzykę, pokazuj zabawki, mów do niego dużo, rozbawiaj, łaskocząc.

Dzięki tym zajęciom dostarczysz mu bodźców, które pobudzą ciekawość świata, ale też przyniosą zmęczenie. Jeśli zobaczysz, że ziewa, pozwól mu na sen w ciągu dnia, pamiętając jednak, by drzemka nie zastępowała nocnego wypoczynku.

2. Nie rozbudzaj dziecka, gdy jest noc

Niemowlęta budzą się w nocy i jest to zupełnie normalne. Najważniejsze, by po obudzeniu dać dziecku jeść czy zmienić pieluchę, w miarę możliwości starając się go nie rozbudzić. Nie zapalaj mocnego światła, unikaj hałasu, szybko utul i ponownie ułóż w łóżeczku.

3. Wprowadź stałe rytuały przed snem

Rytuały i rutyna są niezwykle istotne dla dobrego rozwoju dziecka i dają mu poczucie bezpieczeństwa. Gdy zbliża się wieczór, unikaj ekscytujących zajęć, by pociecha mogła się wyciszyć. Postaraj się, żeby zarówno pora kolacji, kąpieli i układania w łóżeczku, jak również kolejność tych czynności była codziennie taka sama.

Regularne przygotowania do snu uspokajają i pozwalają lepiej przespać noc. Ważne jest, aby dziecko miało swoje stałe miejsce do spania. Jeśli ma własne łóżeczko, należy za każdym razem układać je w nim, włączając to w wieczorny rytuał zasypiania.

4. Wybieraj mądrze kolację dla dziecka

Aby maluszek mógł przespać całą noc, musi być najedzony. Po 4. miesiącu zamiast samego mleka możesz zacząć podawać mu wieczorem lekkie kaszki mleczno-zbożowe. Zadbaj o to, by kaszka była lekkostrawna i sycąca, a jednocześnie przygotowana z surowców najwyższej jakości.

5. Daj dziecku relaks i wyciszenie

Idealnym zakończeniem dnia jest kąpiel w ciepłej wodzie z odrobiną nawilżającej piany czy oliwki pielęgnacyjnej np. HiPP Babysanft. W pierwszych miesiącach życia kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 5 – 7 minut. Po kąpieli wytrzyj malucha ciepłym ręcznikiem i posmaruj nawilżającym balsamem lub oliwką — to jeszcze bardziej go odpręży.

6. Przytulaj i daj poczucie bezpieczeństwa

Jeśli maleństwo niespokojnie porusza się w łóżeczku nie mogąc zasnąć, weź je na chwilę na ręce i przytul, pogłaszcz, zaśpiewaj kołysankę. Ważne, żeby dziecko czuło twoje ciepło i spokój, dzięki temu szybciej zaśnie. Unikaj jednak usypiania pociechy w ramionach czy zbyt długiego bujania — możesz w ten sposób niepotrzebnie uzależnić jego sen od dodatkowej stymulacji.

Na podstawie materiałów prasowych marki HiPP