W poszczególnych miesiącach dziecko wykonuje czynności określone mianem skoku rozwojowego. W ciągu pierwszego roku życia jest ich siedem. Co to jest skok rozwojowy? To zdobycie kolejnej umiejętności przez dziecko.

W pewnych momentach staje się ono płaczliwe, drażliwe, marudne, mniej śpi i tak jakby zapomniało o wcześniej nabytych zdolnościach. Po jakimś czasie – najczęściej po paru tygodniach – maluch jednak pokazuje, że potrafi dużo więcej. Okres zapomnienia umiejętności to nic innego jak zbieranie sił na pokazanie tego, co już umie.

Skokiem rozwojowym określa się także moment intensywnego rozwoju psychicznego dziecka. Na ogół trwa to około 2-4 tygodni, a poprzedza je wyraźna zmiana zachowania malucha. Dlaczego? Układ nerwowy dziecka w pierwszym roku jego życia nie jest jeszcze w pełni wykształcony.

u dziecka zwiększa się wrażliwość na bodźce - lepiej słyszy, wyraźniej widzi, zwraca także uwagę na zapach oraz smak,

dziecko może być płaczliwe - to efekt strachu przed nowymi doznaniami,

już w pierwszych dniach maluch zaczyna się uśmiechać, gdy widzi rodziców.

Pierwszy skok rozwojowy pojawia się między 5. a 6. tygodniem życia malucha. Dla tego okresu charakterystyczna jest także poprawa trawienia - dziecko mniej ulewa, rzadziej mu się odbija. Dopiero po tym skoku rozwojowym u malucha pojawiają się pierwsze łzy oraz pierwszy uśmiech na jego buzi.

dziecko jeszcze silniej odróżnia smaki, zapachy i docierające do niego dźwięki,

skupia wzrok na danym przedmiocie oraz twarzy osoby, która właśnie go trzyma na rękach bądź do niego mówi,

maluch odkrywa swoje dłonie - wkłada je do buzi, ogląda je,

dziecko stopniowo zaczyna także kontrolować swoje ruchy.

Dziecko zaczyna zwracać uwagę na miarowość, powtarzalność. Lubi, gdy rodzice śpiewają mu piosenki bądź puszczają łagodną muzykę z głośników. Rodzice łatwo zauważą także, które zabawki podobają się maluchowi najbardziej. Będzie sięgał po nie najczęściej.

dziecko zaczyna mieć problemy ze snem, przez co marudzi i płacze,

maluch zaczyna krzyczeć - w ten sposób poznaje świat dźwięków,

rozpoznaje głosy bliskich mu osób - mamy, taty czy starszego rodzeństwa,

rozróżnia już intensywność światła,

odwraca głowę i wodzi wzrokiem do miejsca, z którego słyszy dźwięk,

zaczyna wkładać do buzi wszystkie przedmioty, dzięki czemu poznaje świat.

Dziecko uczy się podnosić do pozycji siedzącej. Odpycha się nóżkami, leżąc na łóżku.

maluch zaczyna interesować się zabawkami - wyciąga po nie rączki, potrząsa grzechotkami i wkłada gryzaki do swoich ust,

dziecko pokazuje całym ciałem, że nie jest głodne bądź nie chce jeść - odpycha butelkę z kaszką czy miseczkę z zupą,

wyciąga dłonie w kierunku bliskich, by zwrócić ich uwagę i wziąć je na ręce,

każdego dnia uczy się nowych dźwięków poprzez wydawanie dźwięków o różnych tonach,

reaguje na własne imię ,

, dziecko rozpoznaje też swoje odbicie w lustrze,

zaczyna rozumieć proste komunikaty.

Maluch na tym etapie rozwoju lubi być noszone tak, by widzieć wszystko, co dzieje się dookoła.

dziecko ma problemy ze snem, często krzyczy,

zauważalne jest także zmniejszenie apetytu związanie z lękiem separacyjnym,

maluch staje się nieśmiały wobec osób, których nie zna,

zauważa szczegóły w otoczeniu.

Dziecko macha też rękami na pożegnanie i płacze, gdy widzi, że rodzice znikają z jego pola widzenia.

u dziecka rozwija się myślenie i inteligencja ,

, maluch zaczyna wykazywać chęć do zabawy,

porównuje zapachy i dźwięki - wie, że dwie rzeczy mogą pachnieć tak samo,

uśmiecha się do siebie w lustrze.

Na tym etapie dziecko zaczyna odczuwać emocje, np. zazdrość. Pokaże ją, gdy mama lub tato zaczną bawić się z innym dzieckiem lub gdy nie będą zwracać uwagi na malucha.

maluch zaczyna zauważać, że coś dzieje się po czymś,

wydaje różne odgłosy (np. naśladuje muczącą krowę czy szczekającego psa),

dziecko zaczyna także mówić „nie”, gdy coś mu się nie podoba,

uwielbia bawić się zabawkami - nie tylko sam, ale i z innymi.

Rodzice zauważają także, że dziecko pokazuje palcem rzeczy i chce słyszeć, jak brzmi ich nazwa. Lubi budować, a nie tylko burzyć.

