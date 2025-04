Skojarzone szczepionki dla dzieci - 6 powodów dla których warto z nich korzystać

W pierwszych miesiącach życia niemowlęcia jego system odpornościowy nie jest wystarczająco dojrzały, by chronić go przed chorobami zakaźnymi. Dowiedz się, jak im przeciwdziałać!



Czym są szczepienia skojarzone?

Szczepienia skojarzone to nowoczesne preparaty wieloskładnikowe zawierające antygeny kilku drobnoustrojów w jednej strzykawce. Dzięki temu mogą być stosowane w uodparnianiu organizmu dziecka jednocześnie na kilka chorób zakaźnych.

6 powodów, dla których warto wybierać szczepienia skojarzone

Istnieje wiele powodów, dla których warto skorzystać ze szczepień ‘6 w 1’ lub ‘5 w 1’. Oto 6 najważniejszych z nich!

1. Szczepienia skojarzone stosowane są w zapobieganiu zachorowaniom na kilka chorób





Chodzi tu o błonicę, tężec, krztusiec poliomyelitis, zakażenia wywoływane przez Hib i WZW B, nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego Medina).

2. Mniej bólu i łez oraz mniejszy stres dla rodzica





Korzystając ze szczepień „6 w 1” lub „5 w 1”, dziecko uniknie kilku bolesnych wkłuć, które często odbywają się jedne po drugim, podczas tej samej wizyty. Dzięki temu maluch uniknie kontaktu ze strzykawkami.

3. Mniejsza liczba wkłuć





Przy podaniu szczepienia „6 w 1” na pierwszej wizycie szczepiennej w 2. miesiącu życia liczba wkłuć zredukowana jest z 3. do 1., a u dzieci do ukończenia 2. roku życia – z 14. wkłuć do 5.

4. Szczepienia są bezpieczne





Jednym ze składników szczepienia skojarzonego „6 w 1” i „5 w 1” jest bezkomórkowy antygen krztuśca. W porównaniu do całokomórkowego krztuśca jest on lepiej tolerowany, przez co powoduje mniej odczynów poszczepiennych.

5. Wybór szczepień „6 w 1” oznacza mniej wizyt szczepiennych





Korzystając ze szczepień z kalendarza lub szczepień „5 w 1” niezbędna jest wizyta szczepienna w 7. miesiącu życia. Dziecko otrzymuje wtedy szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Przy wyborze szczepionki „6 w 1” wizyta ta nie jest konieczna.

6. Szczepienia skojarzone można podawać z innymi szczepieniami pediatrycznymi





Mowa tu np. o szczepieniu przeciwko pneumokokom.

