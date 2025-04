Bliskość ważna dla rozwoju emocjonalnego



Chwile spędzane razem, zrozumienie potrzeb dziecka oraz czuły dotyk budują szczególną więź, dzięki której maluszek czuje się bezpieczny i kochany. Bliskość wspiera także rozwój emocjonalny dziecka. Przytulanie ma niezwykłą moc. Ten wyjątkowy gest uwalnia endorfiny, zmniejsza poziom stresu oraz uspokaja niemowlę (i dorosłych także!). W sytuacjach napięcia daje maluszkowi możliwość odprężenia się i uspokojenia.

Reklama

To ważne, ponieważ kiedy dorośli z troską i zrozumieniem reagują na emocje maluszka i okazują mu wsparcie w radzeniu sobie z nimi , np. właśnie poprzez przytulanie, w jego mózgu tworzą się ścieżki umożliwiające efektywną regulację emocji teraz i w przyszłości1. To dlatego zawsze warto czule odpowiadać na płacz dziecka, jego potrzebę bliskości, dotyku i towarzyszenia mu w poznawaniu wciąż zaskakującego świata. Okazywana troska, zrozumienie i miłość są niezwykle istotne, ale istnieje jeszcze wiele innych czynników, które mają znaczenie dla prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia dziecka.

Słowa mają moc!



Niemowlęciu warto śpiewać i czytać, a także mówić do niego. Maluszek, choć dopiero poznaje świat, sporo już rozumie, a głos bliskich sprawia mu wiele radości i działa na niego uspokajająco. Między 5. a 6. miesiącem życia niemowlęcia rozpoczyna się etap gaworzenia. Dziecko już zupełnie świadomie próbuje komunikować się z otoczeniem2. Wówczas bardzo istotne jest, aby jak najwięcej mówić do niego łagodnym tonem i prostym językiem (zdrobnienia nie są konieczne). Warto opowiadać maluszkowi o wspólnie wykonywanych czynnościach czy otaczającym świecie. Ułatwi mu to m.in. kojarzenie czynności. Przykładowo jeśli rodzic w trakcie przygotowania do kąpieli opowie dziecku o tym, co robią, mówiąc: „Teraz nalewamy wodę do wanienki i mama Cię wykąpie, a potem wytrze miękkim ręcznikiem”, przy kolejnej kąpieli maluchowi łatwiej będzie skojarzyć, co będzie się działo. Dodatkowo częste używanie imienia dziecka w rozmowie z nim pozwoli mu szybciej nauczyć się reagowania na nie.

Bardzo ważne jest także wspólne czytanie książeczek. Ma ono niebagatelny wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Dodatkowo uczy koncentracji na wykonywanej w danej chwili czynności i poprawia pamięć. Dla niemowląt warto wybierać książeczki, w których przeważającą część stanowią obrazki – dużo łatwiej jest się na nich skupić i pozwalają popuścić wodze fantazji także rodzicom, którzy mogą barwnie opowiadać maluszkowi, co przedstawia wybrana ilustracja, tworząc własną, niepowtarzalną bajkę.

Dziecko warto także doceniać, zauważając jego nowe umiejętności i zalety. Buduje to poczucie jego wartości. Kluczowe jest, aby doceniać dziecko w odpowiedni sposób – nie oceniać, a przedstawiać fakty i uczucia, które u opiekuna wywołało zachowanie lub działanie malucha. Okazją do tego mogą być wspólne, rozwijające zabawy.

Żywienie także ma znaczenie!



Odpowiedni sposób żywienia niemowlęcia również jest bardzo ważny dla jego prawidłowego rozwoju. Warto wiedzieć, że od właściwego funkcjonowania małego brzuszka zależy m.in. nastrój dziecka. To właśnie w jelitach produkowane jest 95% serotoniny, czyli hormonu szczęścia3.

Najlepszym pokarmem dla malucha jest mleko mamy. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rekomendują, aby w 6 pierwszych miesiącach życia dziecko było karmione wyłącznie piersią. Po tym czasie przychodzi czas na rozszerzanie jadłospisu niemowlęcia, a mleko mamy wciąż powinno być stałym elementem codziennej diety malucha – nawet do ok. 2. roku życia lub dłużej, tak długo jak chce tego mama i dziecko4. Natura wyposażyła bowiem kobiecy pokarm w najważniejsze składniki wspierające prawidłowy rozwój młodego organizmu.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których kontynuowanie karmienia piersią nie jest możliwe. Wówczas rodzice mogą znaleźć dopasowane do potrzeb niemowlęcia mleko następne, które będzie wspierać prawidłowy rozwój ich 6-miesięcznego dziecka. Warto, aby swój wybór skonsultowali z pediatrą, który zna potrzeby dziecka. Dodatkowo warto zapytać o opinie na temat takiego mleka innych rodziców.

Przykładem mleka następnego, które polecają inne mamy5, jest Bebiko 2 NUTRIflor Expert. To produkt bez barwników i konserwantów6, który powstał zainspirowany naturą, mlekiem mamy. Zawiera kompletną kompozycję7 ważnych składników odżywczych, w tym 19 witamin i składników mineralnych8, dla wsparcia prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu odpornościowego – zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego działania układu odpornościowego oraz żelazo i jod wspierające prawidłowy rozwój poznawczy. Aż 93% maluchów bardzo dobrze toleruje to mleko następne już od 1. butelki9.

Wspólne odkrywanie świata



Im dziecko będzie starsze, tym więcej różnego rodzaju zabaw kształtujących jego umiejętności można wykorzystać. Oprócz wspólnie spędzanego czasu należy również zadbać o emocjonalne wsparcie – dziecko będzie szczęśliwe, jeśli najbliżsi będą mu towarzyszyć w poznawaniu otaczającego je świata. Maluch zdobywa swoje doświadczenia i uczy się nowych rzeczy poprzez obserwację i naśladowanie najbliższych. To dlatego warto dawać mu dobry przykład od pierwszych lat jego życia.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

1 Sunderland M., Mądrzy rodzice, Świat Książki, Warszawa, 2012, s.24-25.

2 Kamińska B., Siebert B. Podstawy rozwoju mowy u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 5, 236-243.

3 Enders G. Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała, Warszawa, 2015.

4 World Health Organization, Infant and young child feeding, 2009.

5 Na podstawie opinii 82% mam z grupy 426, które testowały Bebiko 2 NUTRIflor Expert w badaniu prowadzonym na platformie trnd.pl w dniach 16.07.-29.07.2021

6 Zgodnie z przepisami prawa wszystkie mleka następne nie zawierają konserwantów i barwników.

7 Zgodnie z przepisami prawa, tak jak inne mleka następne.

8 Bebiko 2, tak jak inne mleka następne, zawiera wymagane przepisami prawa witaminy i składniki mineralne oraz inne składniki odżywcze.

9 Na podstawie opinii 93% mam z grupy 426, które testowały Bebiko 2 NUTRIflor Expert na platformie trnd.pl w dniach 16.07-29.07.2021.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Bebiko.