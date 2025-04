W pierwszym roku życia dziecko rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w pierwszych miesiącach. Gdy skończy już pół roczku, te zmiany są ciągle spektakularne. Warto jednak wiedzieć, że nie każde dziecko musi nabywać nowe umiejętności dokładnie w tym samym czasie. Staraj się zatem nie porównywać dziecka z każdym innym, które napotkasz, ale obserwuj je.

Reklama

Rozwój dziecka w pierwszym roku życia

7 miesiąc

W tym czasie ulubionym zajęciem dziecka jest bawienie się własnymi stopami. Chętnie też przewraca się z brzucha na plecy. Mocno chwyta przedmioty w obie ręce, stuka nimi o podłoże, stara się dosięgnąć też te, które są nieco dalej. Bardzo chętnie obserwuje, co robią jego bliscy.

8 miesiąc

To duży przełom. Dziecko samo siedzi, gdy podłoży mu się coś do podparcia z przodu. Samo też wspina się do pozycji siedzącej, gdy dorosły podaje mu palce. Uwaga! Bardzo lubi zabawę w chowanego, dużo się przy tym śmiejąc.

9 miesiąc

Być może jeszcze nie raczkuje, ale na pewno pełza. Jeśli postawisz je na ziemi i będziesz trzymać, będzie stało, samo utrzymując ciężar ciała. Więcej sylabizuje. Potrafi też pić z kubeczka i samemu go trzymać.

10 miesiąc

Teraz już potrafi nawet siadać, gdy leży na brzuchu. Raczkuje, choć na początku dość niepewnie. Gdy postawisz je przy meblach, stoi, samodzielnie się przytrzymując. Gdy ogląda przedmioty, zwraca uwagę na szczegóły i dotyka je palcem.

11-12 miesiąc

Dziecko pewnie już raczkuje, uczy się też chodzić. Niektóre dzieci lubią w tym czasie być prowadzane za dwie ręce, inne stawiają pierwsze kroki, przytrzymując się mebli. Pojawiają się pierwsze wyrazy - najczęściej mama, baba, tata. Lubi bawić się, wkładając przedmioty do pudełeczka i wyjmując je z niego.

Reklama

Sprawdź też porady dotyczące noworodków:

Jak przygotować kąpiel dla noworodka?Jak dbać o ciemiączko u noworodka?Jak często należy karmić noworodka?