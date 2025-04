Nie ma uniwersalnego sposobu przewijania malucha, bo także w tej sprawie... rządzi płeć.

A wszystko to z powodu odmiennej budowy i funkcji narządów płciowych chłopca i dziewczynki. Ich wygląd u nowo narodzonego maleństwa może niekiedy niepokoić mamę. Wyjaśniamy więc wątpliwości i radzimy, jak najlepiej pielęgnować pupę maluszka.

Masz córeczkę

- Przez pierwsze dni możesz zaobserwować wydzielinę z pochwy. Czasami ma różowawe zabarwienie – to nic złego! Pojawia się ona pod wpływem hormonów, które przeniknęły do krwi dziecka z organizmu mamy. Objawy te ustępują same kilka dni po narodzinach.

- Na początku srom bywa obrzmiały. To również efekt działania hormonów mamy. Po około sześciu tygodniach obrzmienie samo znika.

- Spomiędzy warg sromowych może wystawać różowy języczek. To powiększona pod wpływem hormonów łechtaczka. Z czasem, kiedy ich stężenie wróci do normy, przestanie być widoczna.

Masz synka

- Niektórzy chłopcy rodzą się z niezstąpionym jądrem. Aby to sprawdzić, ujmij lekko palcami mosznę, najlepiej podczas kąpieli, gdy ciało maluszka jest rozgrzane i rozluźnione. Jądra powinny być twarde w dotyku i okrągłe. Gdy jednego z nich stale lub czasami nie można wyczuć w mosznie, poradź się pediatry.

- Bywa, że otwór napletka jest zbyt ciasny. Może to utrudniać siusianie i sprawiać, że pod napletkiem gromadzi się tzw. mastka. Napletka nie można odprowadzić. Taką wadę określa się jako stulejkę. Czasami prowadzi ona do stanów zapalnych delikatnego siusiaczka. Wymaga to odpowiedniego leczenia.

- Ujście cewki moczowej jest źle umiejscowione. Zwykle znajduje się na czubku siusiaczka. Niekiedy jednak może być usytuowane poniżej. Jest to wada wrodzona, określana mianem spodziectwa. Spytaj lekarza, jak w takim przypadku pielęgnować malca.

Zmiana pieluszki u dziewczynki

Do przewijania potrzebne ci będą: gaziki, waciki, wilgotne chusteczki (np. Huggies, Dzidziuś, Nivea baby, Pampers Sensitive), krem do posmarowania pupy. Pieluszki powinny być dobrane do wagi dziecka (jest podana na opakowaniu). Dla noworodka najlepsze są specjalne, wyjątkowo delikatne pieluszki, np. New Baby Pampers, Newborn Huggies lub Happy. Możesz też zdecydować się na pieluchy tetrowe albo pieluchomajteczki do prania. Zanim założysz pieluszkę dziewczynce:

1. Przemyj jej pupę od przodu ku tyłowi. Robiąc na odwrót, możesz wywołać zakażenie układu moczowego.

2. Po każdym ruchu użyj nowego wacika. Albo specjalnej chusteczki nawilżanej, która oczyszcza skórę, a także pielęgnuje ją.

3. Zwróć uwagę na wszystkie zagłębienia i fałdki. Jeśli malutka zrobiła kupkę, usuń zabrudzenia brzegiem pieluszki, a potem umyj pupę, nóżki i brzuszek wodą z mydłem lub chusteczkami nawilżanymi. Po siusiu wystarczy użyć tylko ciepłej przegotowanej wody.

4. Dokładnie osusz skórę. Pośladki i fałdki ud posmaruj cienką warstwą kremu lub maści przeciw odparzeniom.

Zmiana pieluszki u chłopca

Zanim zaczniesz przewijać synka, przygotuj te same rzeczy, które są potrzebne w przypadku dziewczynki.

1. Oczyść skórę. Chusteczką lub wacikiem zetrzyj z niej resztki kupki i siusiu. Pamiętaj o zakamarkach wokół worka mosznowego oraz pod siusiaczkiem.

2. Przemyj pupcię, siusiaka, brzuszek i nóżki dziecka. Po kupce – najlepiej ciepłą wodą i delikatnym mydłem, po siusiu samą wodą lub chusteczkami. Nie odciągaj napletka na siłę, odchyl go jedynie delikatnie i przemyj siusiaczka.

3. Natłuść zagłębienia. Skórę wokół pachwinek i worka mosznowego posmaruj kremem lub oliwką.

