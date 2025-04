Hipertermia, czyli przegrzanie dziecka to stan podwyższonej temperatury ciała, który powstaje na skutek działania zbyt dużej temperatury czynników zewnętrznych, takich jak słońce albo gorąca woda. Jak się okazuje, to właśnie wakacje bywają szczególnie trudne, ponieważ słońce i wysoka temperatura mogą zakłócić spokojny rozwój malucha. Wiele mam ma wtedy poważny problem, ponieważ zupełnie nie wie, w co ubrać niemowlę, aby się nie rozchorowało, ale i aby nie przegrzało się na słońcu. Zobacz, jak należy dbać o dziecko, aby nie doprowadzić do przegrzania.

Przyczyny przegrzania niemowląt



Koszulka, cienka bluzeczka, a na to delikatny sweterek. Na główkę czapeczka, a na nóżki skarpetki. Niejedna nieświadoma mama byłaby dumna ze sposoby w jaki dba o swojego maluszka. Jak się okazuje, taki strój to poważny błąd, który może zaszkodzić dziecku.

Do przegrzania może dojść nie tylko ze względu na nieodpowiednie ubrania.

Jeśli będziesz kąpać dziecko w wodzie o zbyt dużej temperaturze, też możesz narazić je na hipertermię. Równie niebezpieczne jest zostawienie dziecka w nagrzanym pomieszczeniu albo co gorsze, w zamkniętym samochodzie.

Objawy hipotermii

Niemowlę nie powie ci, że jest mu za gorąco. Musisz więc wykazać się zdrowym rozsądkiem. Obserwuj zachowanie i wygląd maluszka. O tym, że dziecko jest przegrzane świadczyć może:

gorączka i dająca się wyczuć przez dotyk podwyższona temperatura ciała,

potówki,

zaczerwieniona skóra,

mokra i gorąca skóra na karku i pleckach,

rozdrażnienie,

senność.

Skutki przegrzania

Zbyt wysoka temperatura, działająca na delikatną skórkę maluszka może być przyczyną prawdziwej tragedii. Przede wszystkim narażasz swoją pociechę na uszkodzenie termoregulacji organizmu, uszkodzenia mózgu a czasem nawet śmierci.

Jak zapobiegać przegrzaniu dziecka?

Jeśli nie chcesz, aby twoje dziecko cierpiało na hipertermię, zastosuj się do naszych 5 zasad:

1. Nigdy nie zostawiaj malucha samego w samochodzie.

2. Nie zapominaj o odpowiedniej ilości spożywanej wody. Twoje dziecko powinno dużo pić.

3. Latem nie ubieraj dziecka tak, jakby na zewnątrz był 30-stopniowy mróz. Ubierz go tak, jak siebie.

4. Niemowląt nie wolno kapać w gorącej wodzie!

5. W pokoju dziecka utrzymuj temperaturę od 18 do 21 stopni.

