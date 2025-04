Fot. Fotolia

Reklama

Kolka jelitowa u niemowlęcia - częsta dolegliwość

Z kolką jelitową boryka się większość niemowląt. Objawy kolki jelitowej u niemowlęcia to:

nadmierny, krzykliwy, trudny do powstrzymania płacz,

podkurczanie nóżek,

zaciskaniem piąstek,

twardy, wzdęty brzuszek.

Przyczyny kolki jelitowej u niemowlęcia trudno zdiagnozować, dlatego też nie wiemy, jak skutecznie zapobiegać występowaniu kolki. Istnieją jednak skuteczne sposoby łagodzenia kolkowych dolegliwości.

Zobacz także: Czym jest kolka niemowlęca?

Jak pomóc dziecku, które męczy kolka jelitowa?

Kolka niemowlęca to przykra i uciążliwa dolegliwość. Nic więc dziwnego, że na ból i dyskomfort odczuwany w jamie brzusznej dzieci reagują krzykiem, płaczem, wrzaskiem, a nawet jękiem. Zwykle dolegliwości te są na tyle silne, że emocji malucha nie można ukoić, a krzyk jest niemożliwy do przerwania.

Rodzice niemowląt cierpiących z powodu kolki jelitowej bezustannie poszukują więc sposobów radzenia sobie z dyskomfortem odczuwanym przez bobasa. I co się okazuje? Że najlepsze są metody sprawdzone, znane od lat, nierzadko nazywane babcinymi. O czym mowa?

Niemowlęta potrzebują bliskości i czułości. Dzieci cierpiące z powodu kolki jelitowej potrzebują ich jeszcze bardziej.

Domowe sposoby na kolkę u niemowlaka:

delikatne masowanie brzuszka okrężnymi ruchami,

ciepła, rozluźniająca kąpiel,

noszenie na rękach.

Reklama

Jednak wciąż najskuteczniejszą z metod okazuje się być spowijanie pociechy. Ciasne zawijanie niemowlęcia w rożek stwarza warunki podobne do tych, które maluszek zna z brzuszka mamy, sprawia, że dziecko czuje się pewniej i bezpieczniej, szybciej się uspokaja i łatwiej zasypia.

Ważne, aby rożek, w którym nosisz i tulisz pociechę, był wykonany starannie i z użyciem najwyższej jakości materiałów. Wykonany z miękkiego i delikatnego weluru bawełnianego, doskonale współgra z wrażliwą skórą dziecka. A antyalergiczne wypełnienie dba o to, aby na skórze maluszka nie pojawiały się żadne podrażnienia.

Źródło: Materiały prasowe Color Stories

Zobacz także: Karmienie niemowląt i małych dzieci - wywiad z dietetykiem