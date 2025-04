Prawidłowo zbilansowany jadłospis malucha, który jest na etapie rozszerzania diety, powinien opierać się na urozmaiconych, bogatych w różnorodne składniki odżywcze produktach odpowiedniej jakości. Wartościowa kaszka zajmuje ważne miejsce w codziennym menu niemowlęcia , a podając ją w odmiennym i wyjątkowo smakowitym wydaniu odkrywanie nowych smaków może być dla maluszka jeszcze atrakcyjniejsze! Odkryj proste przepisy na pyszne posiłki, które z pewnością przypadną do gustu niejednemu małemu smakoszowi.

To, co dobre dla maluszka

Poznaj smakowite kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ. Zostały skomponowane z wartościowych i różnorodnych zbóż, które stanowią ważne źródło energii, a ich pyszny smak jest uwielbiany przez najmłodszych. Te produkty nie zawierają dodatku cukru, a zgodnie z przepisami prawa również konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Idealnie sprawdzą się na śniadanie, kolację i nie tylko!

Lane kluseczki dla niemowląt po 8. miesiącu życia

Do przygotowania jednej porcji potrzebne będą:

30 g kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ bezmlecznej 7 zbóż zbożowo-jęczmiennej po 8. miesiącu życia,

1 jajko,

1 łyżka wody,

1 łyżeczka miękkiego tłuszczu, np. masła.

W kubeczku rozmieszaj widelcem jajko z wodą, tłuszczem i kaszką do uzyskania ciekłej, ale dość zwartej konsystencji. Zagotuj wodę, a następnie strumieniem wlewaj do niej gotową masę. Gotuj około 2 minuty, przed podaniem ostudź.





Egzotyczny budyń jaglany z mango dla niemowląt po 6. miesiącu życia

Do przygotowania jednej porcji potrzebne będą:

10 g kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ bezmlecznej jaglano-ryżowej po 4. miesiącu życia,

100 ml mleka modyfikowanego dopasowanego do wieku dziecka,

40 g musu owocowego BoboVita banan z mango i mlekiem kokosowym po 6. miesiącu życia.

Do kaszki dodaj mleko modyfikowane, zgodnie z opisem na opakowaniu, a następnie zmiksuj za pomocą blendera lub malaksera do uzyskania gładkiej konsystencji. Powstały budyń połącz z musem owocowym, przełóż do miseczki i gotowe!

Jagodowa panna cotta dla niemowląt po 8. miesiącu życia

Do przygotowania jednej porcji potrzebne będą:

10 g kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ mlecznej 7 zbóż zbożowo-jaglanej owocowej po 8. miesiącu życia,

80 ml wody,

40 g owoców w słoiczku BoboVita jabłka i jagody po 4.miesiącu życia,

1 łyżeczka masła.

Do kaszki dodaj wodę, zgodnie z opisem na opakowaniu, dodaj łyżeczkę rozpuszczonego masła, wymieszaj, a następnie zmiksuj za pomocą blendera lub malaksera do uzyskania gładkiej konsystencji. Całość przełóż do miseczki lub kokilki i odstaw do lodówki na około godzinę do całkowitego stężenia. Gotową panna cottę wyjmij z naczynia bezpośrednio na talerzyk, a na wierzch połóż owoce ze słoiczka – gotowe!

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

