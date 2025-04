W pierwszych 3 latach życia dziecka jego delikatna skóra nie stanowi pełnej bariery ochronnej dla organizmu i jest niezwykle podatna na podrażnienia. To dlatego w tym czasie w pielęgnacji maluszka ważne jest nie tylko przestrzeganie diety i stosowanie delikatnych kosmetyków, ale także wybór środków piorących przeznaczonych dla najmłodszych. Celem programu „3 lata pod ochroną” jest edukacja rodziców i zwrócenie uwagi na potrzeby delikatnej skóry dziecka.

Skóra – naturalna ochrona

Skóra dziecka rozwija się przez pierwsze 3 lata jego życia. W okresie tym jest nawet 5 razy cieńsza niż u dorosłych i nie stanowi odpowiedniej bariery dla szkodliwych substancji, które mogą przedostać się do krwioobiegu i przeniknąć w głąb organizmu. Dlatego troszcząc się o skórę najmłodszych, należy zwracać uwagę nie tylko na dietę i wybór odpowiednich kosmetyków, ale również proszków i płynów do prania.

Substancje piorące zawarte w zwykłych proszkach wiążą się z włóknami i nawet po podwójnym płukaniu pozostają w tkaninie i mają kontakt ze skórą. Dlatego tak ważny jest wybór delikatnych środków piorących, które nie pozostawią na ubrankach składników podrażniających i alergizujących. Pranie w środkach przeznaczonych dla dzieci i stosowanie odpowiednich kosmetyków gwarantuje pełną ochronę skóry.

3 lata pod ochroną – akcja edukacja

Pomysłodawczynią zainicjowania w Polsce programu edukacyjnego „3 lata pod ochroną” jest dr Lidia Ruszkowska, specjalista, lekarz pediatra, dermatolog - ordynator Oddziału Dermatologii Dziecięcej MSS w Warszawie.



Od kilku lat rynek farmaceutyczny jest zalewany coraz to nowymi preparatami pielęgnacyjnymi. Rodzice mają szeroki dostęp do informacji dotyczących preparatów myjących, nawilżających, czy natłuszczających. Niejednokrotnie pomija się problem właściwego doboru środków do prania ubranek i pościeli dziecięcej. Tymczasem w swojej praktyce często spotykam się z podrażnieniami skóry powstającymi w wyniku stosowania nieodpowiednich preparatów zewnętrznych. Dlatego uważam, że rodzice mają prawo do pełnej informacji nt. właściwej pielęgnacji skóry najmłodszych tak, aby mogli świadomie dokonywać wyboru delikatnych środków piorących i kosmetyków.

Program skierowany jest do rodziców poszukujących informacji nt. właściwej pielęgnacji skóry najmłodszych. Aby ułatwić im dostęp do informacji 10 lutego uruchomiona została specjalna platforma edukacyjna: www.3latapodochrona.pl, gdzie znajdą się artykuły i porady eksperta.

Fakty i mity na temat prania

Jeśli dziecko nie ma alergii, nie ma potrzeby, aby prać w proszkach dla dzieci.

Nieprawda. Skóra dziecka do 3. roku życia jest niedojrzała, a brak objawów alergii nie oznacza, że spełnia swoje funkcje ochronne tak dobrze jak skóra dorosłych.

Dziecko należy przyzwyczajać do zwykłych detergentów, aby się uodporniło.

Nieprawda. Skóra dziecka do 3. roku życia jest 5 razy cieńsza niż dorosłych i jeśli nie jest dobrze chroniona, szkodliwe substancje mogą przeniknąć do krwioobiegu i w głąb organizmu.

Proszki dla dzieci to naciąganie, wystarczy prać w zwykłym i płukać dwa razy.

Nieprawda. Substancje piorące znajdujące się w zwykłych proszkach wiążą się z włóknami i nawet po podwójnym płukaniu pozostają w tkaninie i mają kontakt ze skórą. Tym samym są nieodpowiednie dla skóry najmłodszych.

Powyżej 1. roku życia można prać ubranka w zwykłym proszku.

Nieprawda. Specjalne płyny i proszki dla dzieci są hipoalergiczne, co oznacza, że nie zawierają substancji mogących podrażnić delikatną i wrażliwą skórę dziecka. Powinno prać się w nich ubranka i pościel dzieci do 3. roku życia, bowiem do tego czasu rozwija się skóra dziecka.

Przy uczuleniach najlepiej prać w płatkach mydlanych lub mydełkach dla dzieci.

Nieprawda. Płatki mydlane były kiedyś środkiem do prania zalecanym dzieciom ze skłonnością do alergii. Jednak osad mydlany łatwo się osadza na elementach pralki i tkaninach, lepiej więc wybierać profesjonalne nowoczesne produkty, które łatwo się wypłukują, są delikatne i bezpieczne dla organizmu dziecka.

Rzeczy dziecka należy prać w wysokich temperaturach.

Nieprawda. Temperaturę prania określa producent na metce – warto przestrzegać tych zaleceń, aby nie zniszczyć ubranek. Większość zarazków i roztocza giną w temperaturze 60 stopni C. Po pierwszym praniu warto natomiast pamiętać o wyprasowaniu ubranek – niszczy to drobnoustroje i powoduje, że ubranka są sterylne.

Nic się nie stanie, jeśli rzeczy dziecka będą prane razem z ubraniami dorosłych w zwykłych proszkach.

Nieprawda. Skóra dzieccka jest 5 razy cieńsza niż dorosłych i wymaga innych łagodniejszych środków piorących, które nie zawierają m.in. takich substancji jak rozjaśniacze optyczne, enzymy i sztuczne barwniki.

PRAWDĄ jest natomiast, że proszki do prania ubranek dziecięcych:

nie zawierają szkodliwych dla dzieci substancji,

nie tylko nie podrażniają skóry, ale też ją chronią,

są przebadane i posiadają atesty,

są rekomendowane dla alergików,

są hipoalergiczne – czyli nie zawierają substancji mogących podrażniać wrażliwą skórę malucha, a ich skład został zaakceptowany przez odpowiednie instytuty, np. Instytut Matki i Dziecka,

można w nich prać ubrania całej rodziny,

są idealne do prania delikatnych tkanin – nie zawierają toksycznych silnych detergentów i nie mają niszczącego wpływu na włókna,

przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska – ponieważ zawartość środków chemicznych zmniejszona jest w nich do minimum.

Lovela – w trosce o skórę najmłodszych

Lovela to hipoalergiczne środki do prania bielizny niemowlęcej oraz ubranek dziecięcych. Szerokie portfolio produktów pozwala kompleksowo zadbać o ubranka maluszka i ochronę jego delikatnej skóry. Skład produktów Lovela został specjalnie przygotowany w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wrażliwej skóry dziecka. Dlatego produkty Lovela zaleca się stosować już od pierwszego dnia życia noworodka.

Zarówno proszki, mleczka jak i płyny doskonale sprawdzają się również w pielęgnacji ubrań osób z wrażliwą, skłonna do alergii skórą. Ze względu na unikatowy skład, wysoka jakość i bezpieczeństwo stosowania Lovela jest doskonała do prania ubrań całej rodziny.

