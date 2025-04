Odpowiadając na oczekiwania współczesnych opiekunów, producenci żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci systematycznie urozmaicają ofertę swoich produktów. Na pytania dotyczące żywności ekologicznej dla najmłodszych odpowiada kierownik ds. jakości Nutricia Polska, producenta BoboVita Bio Tomasz Czyż.

Co dziś oferuje rynek żywności dla najmłodszych dzieci?

Tomasz Czyż: Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przygotowanie posiłku dla małego dziecka dla wielu rodziców mogło wiązać się z nie lada wyzwaniem. Choć poszukiwania idealnie wyglądającej marchewki czy jabłka na targu kończyły się sukcesem, zarówno wtedy, jak i dziś taka metoda nie daje gwarancji, że produkt będzie odpowiedni dla delikatnego organizmu dziecka. Dlaczego? Ponieważ za pomocą wyłącznie zmysłów nie da się ocenić jakości i bezpieczeństwa żywności. Dla przykładu: nie sprawdzimy w ten sposób, gdzie zostało wyhodowane dane warzywo lub czy gleba, w której wzrastało, była odpowiedniej jakości, wolna od nieodpowiednich substancji. Dzisiaj świadomość tego, że niemowlęta i małe dzieci są szczególnie wrażliwe na wpływ czynników zewnętrznych oraz znaczenia spożywanej żywności dla ich organizmu rośnie. Komponując jadłospis dla malucha, rodzice coraz częściej kierują się tym, aby wybierane produkty były dopasowane do jego aktualnych wymagań i potrzeb. Dużo więcej oferują również producenci żywności dla najmłodszych, którzy posiadają w swoim asortymencie produkty ze składnikami podlegającymi bardzo restrykcyjnym normom jakości, zbilansowane pod względem wartości odżywczej, a coraz częściej również pochodzące z rolnictwa ekologicznego, oznaczone jako bio.

Czym różni się produkt bio od innych produktów dla małych dzieci?

Tomasz Czyż: Komponując jadłospis niemowlęcia czy małego dziecka, warto pamiętać, że wszystkie produkty przeznaczone dla najmłodszych, czyli te ze wskazaniem wieku na opakowaniu, muszą spełniać wyjątkowo surowe normy jakości, określone przez prawo krajowe i Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że normy te w przypadku wielu surowców są nawet kilka tysięcy razy bardziej restrykcyjne niż w przypadku surowców w produktach, które spożywają dorośli czy starsze dzieci. O tym natomiast, że produkt dla malucha jest ekologiczny, czyli bio, świadczy to, że składniki w nim zawarte pochodzą z certyfikowanej uprawy lub hodowli ekologicznej. Oprócz wskazania wieku na opakowaniu (np. po 8. miesiącu życia), posiada on unijne logo żywności ekologicznej, tzw. Euroliść. Zasady rolnictwa ekologicznego dotyczą przede wszystkim sposobu uprawy lub hodowli.

Czym charakteryzują się uprawy i hodowle ekologiczne?

Tomasz Czyż: Praktyki dotyczące upraw i hodowli ekologicznych są bardzo specyficzne i wymagają spełnienia wielu wymogów. Na przykład jeśli produkt zawiera składniki pochodzenia roślinnego, takie jak warzywa czy owoce, oznacza to, że ich uprawy muszą przyczyniać się do utrzymania lub zwiększenia ilości materii organicznej gleby, jak również zapobiegać jej erozji. W takich uprawach dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych, jednak nie można wykorzystywać mineralnych nawozów azotowych. W przypadku, jeśli produkt zawiera mięso, musi ono pochodzić z hodowli, w których zwierzęta karmione są wyłącznie paszami ekologicznymi i w których zgodnie z przepisami prawa nie stosuje się profilaktycznie syntetycznych weterynaryjnych środków leczniczych, takich jak hormony czy antybiotyki.

Czy rodzice chętnie sięgają dla swoich dzieci po produkty ekologiczne?

Tomasz Czyż: Żywność pochodząca z rolnictwa ekologicznego cieszy się coraz większą popularnością. W BoboVita widzimy, że rodzice są bardziej świadomi jej korzystnego wpływu na środowisko naturalne i chętnie sięgają po takie produkty, również dla swoich dzieci. Właśnie dlatego naszą odpowiedzią na to zainteresowanie jest linia posiłków, przecierów owocowych w słoiczkach i musów owocowych w tubkach BoboVita Bio. To produkty, które powstały ze składników pochodzących z certyfikowanych upraw oraz certyfikowanych hodowli, prowadzonych z najwyższą dbałością o środowisko i dobrostan zwierząt. Dzięki ich starannie dobranym recepturom o pysznym smaku maluch od początku dostaje to, co dla niego dobre.

Dlaczego warto wybierać dla dziecka produkty z linii BoboVita Bio?

Tomasz Czyż: W BoboVita wiemy, że najlepszym sposobem na wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka jest właściwe żywienie. Aby zagwarantować odpowiednią jakość, o składniki wszystkich naszych produktów – zarówno z linii podstawowej, jak i Bio – dbamy na każdym etapie. Dowodem na to są np. setki testów jakości i bezpieczeństwa, jakie przechodzą nasze surowce zanim trafią do słoiczka czy tubki. Warto podkreślić, że dzięki projektowi zrównoważonego rolnictwa BoboVita aktywnie promuje używanie naturalnych nawozów oraz stosowanie alternatywnych metod ochrony roślin, są nimi np. metody mechaniczne, fizyczne czy biologiczne. Aby chronić glebę przed wyjałowieniem, a uprawy przed chorobami, nasi dostawcy stosują odpowiednio dobrany płodozmian. W celu wspomagania regeneracji gleby wykorzystują również zielone nawozy i uprawy okrywowe. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie nasze produkty dla maluchów, w tym również te ze składnikami pochodzącymi z rolnictwa ekologicznego, nie zawierają konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Wybierając BoboVita, rodzice mogą być pewni, że rozszerzają dietę swoich dzieci w sposób bezpieczny, zbilansowany i smaczny.

