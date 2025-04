5 z 6

Prezenty dla dziecka: zabawki, które bawią i uczą!

Squla.pl – internetowa platforma edukacyjna. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym uwielbiają gry komputerowe. Ich pasja do gier często budzi niepokój rodziców. Jak w takim razie połączyć je z nauką, aby czas spędzany przy komputerze zamienić na wartościową rozrywkę? Odpowiedź na to pytanie znają twórcy platformy edukacyjnej Squla.pl, stworzonej z myślą o uczniach klas 1-6 szkoły podstawowej. Każdy użytkownik Squli znajdzie w niej tysiące gier i quizów edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów szkolnych. Postępy dziecka w nauce Squla nagradza punktami, które może wymienić na atrakcyjne nagrody: kupony do Smyka i Empiku, albo gadżety szkolne. Miesięczny abonament Squla.pl – 19,90 zł Roczny abonament Squla.pl – 119,90 zł