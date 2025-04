Zdrowa dieta jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Dania dla rocznego dziecka to urozmaicone menu, właściwa liczba posiłków o odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej. Każdy posiłek z menu dziecka powinien zawierać proporcjonalną ilość białka, tłuszczu, witamin i składników mineralnych, zwłaszcza żelaza i wapnia.

Dania dla rocznego dziecka - co na śniadanie

Śniadanie uchodzi za najważniejszy i podstawowy posiłek spożywany w ciągu dnia, zazwyczaj rocznym dzieciom podaje się śniadanie na bazie produktów mlecznych, np. jogurt z dodatkiem owoców.

Część dzieci uwielbia tradycyjne zupy mleczne oraz płatki śniadaniowe, które wystarczy zalać ciepłym mlekiem. Ich także nie powinno zabraknąć na stole. Pamiętaj, że nie należy łączyć produktów z tej samej grupy, np. zupy mlecznej z jajkami.

Warto też wprowadzać jedzenie kanapek - można je urozmaicić na kilka sposobów, by stworzyły kolorowe, wesołe kompozycje, które wyglądają apetycznie.

Niezastąpione do kanapek może być ciepłe kakao - pyszna śniadaniowa karta przetargowa, która uwielbiają dzieci i dorośli. Najlepiej wykonać napój z ciemnego kakao z dodatkiem np. miodu i nie przyzwyczajać dzieci do rozpuszczalnych, słodzonych mieszanek kakaowych. Nie wprowadzaj cukru prostego - zaburza smak i skłania do złych nawyków żywieniowych.

Dzieciom powyżej 1. roku życia poleca się także urozmaicone rodzaje pieczywa – pszenne, mieszane żytnio-pszenne, razowe, cienko krojone w małe kromeczki. Jeśli więc podajesz dziecku na śniadanie sok owocowy, to idealnym uzupełnieniem będzie kanapka z chudą, wysokiej jakości wędliną albo pastą z jaj. Taki posiłek będzie źródłem niezbędnego białka.

Pamiętaj o dodatkach w postaci warzyw (np. krążkach pomidorów bez skorki). Nie bez znaczenia jest też to, co i jak jedzą rodzice podczas śniadania i czy posiłki odbywają się w biegu czy wspólnie, przy stole.

Przepis na idealne śniadanie, czyli kanapka z żółtym serem i pomidorem + kakao:

pieczywo żytnie (20 g – kromka),

masło (3g – niecała łyżeczka),

ser żółty (10g – mały plasterek),

pomidor (25g - 2-3 plasterki),

mleko krowie 2%-3,2% tłuszczu (220 ml– niepełna szklanka),+ kakao (5g – łyżeczka) + cukier (5g – łyżeczka).

fot. Adobe Stock

Obiad dla rocznego dziecka

Obiad jest głównym posiłkiem w ciągu dnia, zarówno pod względem wartości odżywczej, jak i energetycznej. Na pierwsze danie możesz zaserwować swojemu dziecku zupę przygotowaną tylko na bazie warzyw w postaci kremu - możesz dodać groszek, marchewkę lub brokuł, zgodnie ze schematem rozszerzania diety dziecka. Wykorzystaj rosół, bulion lub wodę.

Zupa dla rocznego dziecka - krem z dyni i ziemniaka

Składniki:

125 g dyni obranej i pokrojonej w kostkę,

1/4 cebuli,

2 ziemniaki,

olej rzepakowy,

woda lub bulion.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę, wrzuć do garnka i zalej wodą, duś ok. 5 min. Cebulę obierz i pokrój na drobno, zeszklij. Następnie dodaj pokrojoną w kostkę dynię, zalej wodą, gotuj do miękkości ok. 20 minut. Dodaj cebulkę. Zblenduj zupę dyniową na gładki krem.

fot. Adobe Stock

Do zup na obiad dla rocznego dziecka nie dodawaj kostek rosołowych, które zawierają glutaminian sodu i dodatki smakowe, których nie powinno się spożywać. Niekiedy zupę jarzynową można zastąpić sokiem warzywnym lub warzywno-owocowym, bogatym w witaminę C. Drugie danie można przygotować z mięsa, drobiu, ryby lub jaj z dodatkiem ziemniaków, kaszy lub makaronu i warzyw w postaci np. surówki z pora i jabłka.

Indyk w pomidorach z drobną kaszą, surówką i kompotem

Składniki:

kasza mazurska (do 30g - 2 łyżki po ugotowaniu),

mielone mięso z indyka (do 30-35g – łyżka),

przecier pomidorowy (20g – łyżka),

natka pietruszki (1/2 łyżeczki),

marchewka (20g – łyżka) + jabłko (20g – łyżka) + sok z cytryny (3g – ½ łyżeczki),

oliwa z oliwek (3 g – niecała łyżeczka),

kompot z czereśni (220ml – niepełna szklanka) lub woda.

Sposób przygotowania:

Mięso z indyka możesz ugotować w parowarze lub podsmażyć na niewielkiej ilości masła klarowanego uważając. Po ok. 8 minutach dodaj pomidory. Natkę pietruszki umyj i posiekaj na drobno. Dodaj do mięsa i pomidorów. Marchewkę i jabłko obierz i zetrzyj na tarce o małych oczkach. Skrop z sokiem z cytryny, by jabłko nie ściemniało. Możesz dodać odrobinę oliwy lub oleju lnianego. Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Podawaj z wodą do popicia lub np. kompotem z gruszek.

Kolacja dla rocznego dziecka

W przypadku kolacji dla rocznego dziecka należy kierować się najważniejszą zasadą: posiłek powinien być lekkostrawny. W kolacyjnym menu należy uwzględnić produkty spożywcze, które są źródłem białka, witamin i składników mineralnych. Należą do nich: chude mięso, mleko i jego przetwory, np. kefir i jogurt. Z kolei szklanka ciepłego mleka wypita przed snem działa uspokajająco i może być lekarstwem dla dzieci nadaktywnych.

Lekka kolacja dla rocznego dziecka: mleko, pieczywo, twarożek z truskawkami

mleko krowie 2%-3,2% tłuszczu (220ml – niepełna szklanka),

bułka maślana (15g - kromka),

masło (3g – niecała łyżeczka),

twarożek (20g – łyżka),

jogurt naturalny (12g- łyżka),

truskawki (20g – 2-3 sztuki).

Delikatne placki jogurtowe z nektarynką i bananem

Składniki:

1 jajko,

200 g jogurtu naturalnego,

3-4 łyżki twarogu półtłustego,

1/2 nektarynki,

1 banan,

3-4 łyżki mąki, np. orkiszowej,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Banana obierz, rozgnieć i dodaj do niego twaróg oraz jogurt. Wymieszaj dokładnie w misce, następnie dodaj jajko. Nektarynkę obierz i pokrój w kostkę, dodaj do masy twarogowej. Dodaj mąkę i wymieszaj. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju i nakładaj ciasto, tworząc małe placki. Smaż 2-3 minuty z każdej ze stron.

Dania dla rocznego dziecka na drugie śniadanie i podwieczorek

Drugie śniadanie i podwieczorek stanową uzupełnienie zdrowej diety dziecka. Posiłki uzupełniające mogą być przygotowane na bazie mleka lub jogurtu. Polecane są także świeże owoce. Podwieczorek to świetna okazja do poeksperymentowania. Kolorowe i odpowiednio dobrane smakowo kompozycje są idealnym sposobem na cieszący oczy i organizm deser.



Wiele pysznych potraw można przygotować z białego sera, homogenizowanych twarożków, z jaj lub z dodatkiem jaj – omlety, naleśniki. Swojemu maluszkowi możesz podać także porcję budyniu lub kisiel z owocami. Wskazane są również koktajle mleczno – owocowe. W ten sposób zdrowo i bez wyrzutów sumienia osłodzisz dziecku cały dzień. Pamiętaj, że dziecko powinno otrzymywać posiłki regularnie, najlepiej 4-5 razy dziennie w odstępach wynoszących 3-4 godziny, a do picia podawaj mu wodę.

fot. Adobe Stock

Artykuł pierwotnie opublikowany 24.01.2013 na podstawie „Poradnika żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.



