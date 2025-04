Produkty zbożowe to istotny element diety już w pierwszym miesiącu rozszerzania jadłospisu – PRAWDA



Produkty zbożowe należy wprowadzać do jadłospisu zaraz po tym, gdy niemowlę pozna i zaakceptuje smak pierwszych warzyw i owoców. Dzięki nim maluch może odkrywać nowe konsystencje, a także jego dieta uzupełniana jest o składniki pokarmowe, których wraz z rozwojem organizmu dziecko potrzebuje coraz więcej. Zboża dostarczają energię w postaci węglowodanów. Ponadto pomagają uzupełniać dietę m.in. o witaminy z grupy B czy magnez i cynk1. Komponując dietę malucha, warto uwzględniać w niej różnorodne odmiany zbóż, ze względu na ich zróżnicowaną wartość odżywczą. Co istotne – ich obecność w codziennym menu przyzwyczaja malucha do bardziej urozmaiconego jadłospisu w przyszłości.

Reklama

8. miesięczne niemowlę jest gotowe na produkty zbożowe z rodzinnego stołu – FAŁSZ



Bułeczki, wafelki, płatki, chrupki, ciastka, sucharki. Choć wybór produktów zbożowych w sklepie jest duży, to jednak nie każde z nich będą odpowiednie dla rozwijającego się organizmu dziecka. Wiąże się to z jego wrażliwością na działanie czynników zewnętrznych. W okresie wczesnego dzieciństwa bardzo ważna jest właściwie skomponowana dieta, która będzie wspierać intensywny rozwój maluszka. Należy pamiętać, że produkt z kolorową etykietą (np. z uroczym zwierzątkiem) czy posiłek o kuszącym wyglądzie i zapachu nie jest gwarancją odpowiedniej wartości odżywczej i jakości – dotyczy to zarówno produktów zbożowych, jak i innych kategorii żywności. Posiłki spożywane przez dorosłych mogą zawierać zbyt duże ilości przypraw, takich jak sól czy dodatki do żywności (np. konserwanty, barwniki i wzmacniacze smaku), które nie są odpowiednie dla młodego organizmu. Właśnie dlatego warto sięgać po produkty przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci, których receptury tworzone są przez ekspertów z zakresu żywienia najmłodszych. Wskazanie wieku (np. po 6. czy 8. miesiącu życia), które widoczne jest na etykiecie takiej żywności, pomaga rodzicom wybrać produkt dopasowany do potrzeb i umiejętności dziecka na określonym etapie jego rozwoju.

Kaszka ze wskazaniem wieku na opakowaniu to bardzo dobry sposób na podawanie produktów zbożowych o odpowiedniej jakości dla wrażliwego organizmu niemowlęcia – PRAWDA



Kaszki przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci odpowiadają na wyjątkowe potrzeby żywieniowe najmłodszych. Ich receptury opracowywane są przez specjalistów w zakresie żywienia, a zawarte w nich zboża przechodzą nawet kilkaset testów jakości i bezpieczeństwa. Porcja takiej kaszki, przygotowana zgodnie z opisem na opakowaniu, stanowi pełnowartościowy posiłek dla dziecka, dostarczający węglowodany, białko, tłuszcz, witaminy i składniki mineralne w zrównoważonych proporcjach, dopasowanych do wymagań maluchów na różnych etapach ich rozwoju.

Niemowlęta nie mogą jeść produktów zbożowych zawierających gluten – FAŁSZ



Choć gluten jest popularnym alergenem, zgodnie z zaleceniami ekspertów jego niewielkie ilości należy zacząć podawać niemowlęciu w tym samym momencie, co inne pokarmy uzupełniające – od ukończenia 4. miesiąca do ukończenia 12. miesiąca życia, przy jednoczesnej obserwacji reakcji dziecka na nowy produkt. Kaszka manna, która powstaje z ziaren pszenicy, to dobry sposób na rozpoczęcie podawania maluchowi pokarmów zawierających gluten.

Niemowlęta nie mogą jeść produktów zbożowych pełnoziarnistych – FAŁSZ



Zboża pełnoziarniste, czyli te z pełnego przemiału są bardzo wartościowe, ponieważ zawierają cenne składniki odżywcze i dostarczają organizmowi energię. Stanowią ważny element diety także w okresie niemowlęcym – już podczas rozszerzania jadłospisu malucha. Poszukując produktów pełnoziarnistych dla najmłodszych warto sięgnąć po kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ, które zawierają nawet 7 rodzajów zbóż, także tych z pełnego przemiału. Różnorodne zboża, takie jak owies, jęczmień, żyto, pszenica, kukurydza, ryż i proso, uprawiane są wyłącznie na kontrolowanych polach, z troską o odpowiednią jakość. Normy jakości i bezpieczeństwa wobec tych zbóż są 800 razy bardziej surowe niż dla zbóż dla dorosłych*. Rodzice mają do wyboru warianty w wielu uwielbianych przez dzieci smakach – mleczne i bezmleczne, z dodatkiem owoców lub skomponowane wyłącznie ze zbóż. To propozycje bez dodatku cukru (zawierają naturalnie występujące cukry), a ponadto zgodnie z przepisami prawa nie zawierają konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Dzięki takim kaszkom rodzice mają pewność, że komponują jadłospis maluszka w oparciu o odpowiednie produkty – naturalnie, bez zbędnych dodatków.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

* Dotyczy norm dotyczy norm dla pestycydów w zbożach.

1 Szajewska H. i wsp., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci , Standardy Medyczne /Pediatria 2021, T. 18.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki BoboVita