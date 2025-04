Kreatywne zabawki dla dzieci

Dzięki pomysłowości producentów zabawek dziecięcych, nasze maluchy maja coraz większe możliwości rozwoju intelektualno-kreatywnego. Mogą poznawać wszelkie reguły rządzące światem w sposób naturalny, trwały i bez wysiłku.

Reklama

Chłonność umysłu dziecka jest nieporównanie większa niż u dorosłego człowieka. Dziecko jest wrażliwe na dźwięki, słowa, ruch – przyswaja nowe doświadczenia i rejestruje obrazy w podświadomości. Wszelkie wrażenia zmysłowe z otaczającego środowiska przenikają do dziecięcego umysłu, tworząc tym samym jego intelektualne predyspozycje.

Bardzo ważne jest, by zapewnić maluchowi rozwijające zabawy i nie dopuścić przy tym do „zaśmiecania” jego młodego mózgu niepotrzebnymi doznaniami. Rodzice marzą o tym, aby dziecko otrzymując „bodźce” do nauki kształtowało w sobie dobre postawy. Czas poświęcony na edukacyjną zabawę oraz odpowiednio dobrane zabawki będą przynosić efekty w przyszłości.

Zobacz też: Niebezpieczne zabawki!

Odpowiednie zabawki dla malucha

Czym powinny charakteryzować się takie „odpowiednie” dla małego odkrywcy zabawki? Przede muszą posiadać atesty alergiczne i spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń dotyczących wieku malca. Zbyt małe dla trzylatka elementy mogą zostać przez niego połknięte, włożone do nosa i ucha, natomiast sześciolatek już takich rzeczy nie zrobi.

Nie powinniśmy popadać w rodzicielską dumę i uznawać, że nasze dziecko jest mądrzejsze niż inne dzieci, a więc może dostać zabawkę przeznaczoną dla starszej grupy wiekowej. Badanie świata u najmłodszych odbywa się także przez zmysł smaku, wkładanie przedmiotów do buzi jest jednym z procesów poznania i nie świadczy bynajmniej o jego mądrości lub jej braku lecz o etapie rozwoju malucha.

Kolejną zaletą zabawek kreatywnych jest bogactwo kolorów, kształtów i interaktywnych funkcji. Sam interesujący wygląd zabawki przyciągnie uwagę dziecka jedynie na krótki czas. Jeśli natomiast zabawka będzie zawierała urozmaicenia w postaci otworów, guzików lub przycisków, zainteresowanie malca gwałtownie wzrośnie. Jego wrodzona ciekawość każe mu zbadać zależność przyciskania wypukłości od zmian zachodzących w przedmiocie – dźwięków, świateł.

Dopasowanie kształtu klocków do kształtu otworów jest najpopularniejszą i jedną z najstarszych zabawek stymulujących wyobraźnię i kojarzenie malucha. Większość zabawek pobudzających do abstrakcyjnego myślenia i uruchomienia wyobraźni zasadza się na tym, że dziecko bawiąc się, napotyka „przeszkody”. Zmusza je to do poszukiwania rozwiązań metodą prób i błędów.

Czytanie to także rozwijająca zabawa!

Czytanie maluchowi książeczek dla dzieci rozwija wyobraźnię, pomaga odkryć powiązanie przyczyny i skutku oraz przygotowuje do mówienia i wyrażania myśli. W takich książkach znajdują się pomocne w poznawaniu świata obrazki. Warto pamiętać o tym, by książeczka była wykonana z przystosowanego dla konkretnej grupy wiekowej materiału.

Zważywszy fakt, że dzieci szybko się nudzą i raz odkrywszy mechanizm działania jakiejś zabawki, rzadko do niej wracają, producenci zabawek zaczęli produkować tzw. centra edukacyjno-rozwojowe. Mogą to być stoliczki z miejscem do siedzenia czy maty do leżenia, przy których zamontowano wiele interaktywnych, rozwijających wyobraźnię zabawek, przycisków, chwytaków.

Odkrywanie wszystkich funkcji i zależności absorbuje dziecięcy umysł na długo. Wygodne ułożenie ciała podczas zabawy jest bardzo ważne, dlatego maty lub siedzenia skonstruowano tak, by dziecko nie odczuwało zmęczenia.

Wybór zabawek kreatywnych jest nie tylko inwestycją na przyszłość. To także radość z zabawy i prawdziwa dziecięca przyjemność z odkrywania gamy kolorów, barw, dźwięków i świateł.

Reklama

Źródło: www.arti.pl