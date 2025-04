Mama wie, kiedy dziecko jest niezadowolone, wie także, kiedy jest szczęśliwe, bo swoją radość maluch wyraża całym sobą.

Dla prawidłowego rozwoju organizmu, w tym pracy układu pokarmowego, niezbędna jest odpowiednia dieta. Mama powinna zadbać o kluczowe składniki w menu maluszka.

W pierwszych latach życia dziecka brzuszek dojrzewa bardzo intensywnie, dlatego w tym czasie wymaga szczególnej troski.

Mama rozumie najlepiej

Po kilku miesiącach wzajemnego poznawania się z dzieckiem kobieta jak nikt inny rozpoznaje, czy maluch grymasi z głodu, z powodu zmęczenia lub czy potrzebuje przewinięcia. Dzięki instynktowi macierzyńskiemu mama doskonale zna upodobania swojego dziecka – rozpoznaje, kiedy maluch ma dobry humor, a kiedy potrzebuje przytulenia. Z każdym miesiącem kobiecie łatwiej również ocenić ile pokarmu potrzebuje mały brzuszek i kiedy jest odpowiednia pora na karmienie. Oprócz spełniania najważniejszych potrzeb rozwojowych, należy zadbać o te związane z jego poczuciem bezpieczeństwa – poprzez okazywanie mu troski, ciepła i życzliwości. Mama powinna także zacząć przyzwyczajać niemowlę do stałych pór snu. Aby maluszkowi smacznie się spało, należy regularnie wietrzyć pokój, w którym śpi, i zmieniać jego pościel. Naturalne i przepuszczające powietrze śpioszki zapewnią mu dodatkowy komfort.

Z miłości do małego brzuszka

Oprócz okazywanej miłości, mama nieustannie powinna troszczyć się o intensywnie dojrzewający organizm dziecka. Najlepszym pokarmem dla niemowlęcia jest mleko mamy, które dzięki swojemu wyjątkowemu składowi dostarcza mu niezbędne składniki odżywcze w odpowiednich ilościach i proporcjach. Jeśli jednak kobieta z uzasadnionych powodów nie może karmić swoim pokarmem, powinna wraz w lekarzem wybrać mleko modyfikowane, które spełni szczególne potrzeby żywieniowe rozwijającego się organizmu jej dziecka. Bebiko 2 NutriFlor+ zostało stworzone specjalnie z myślą o niemowlętach po 6. miesiącu życia. Mamy ufają i chętnie podają to mleko maluszkom, ponieważ według ich opinii zawiera składniki ważne dla rozwoju, a jego skład jest dopasowany do potrzeb delikatnego i wciąż kształtującego się organizmu malucha. opinie mam na temat produktu sprawiły, że marka może się pochwalić największym zaufaniem wśród polskich mam. Tak, Najwięcej Mam ufa właśnie nam!

Wsparcie maluszka to podstawa

Mama (i pozostali członkowie rodziny) może już od pierwszych miesięcy życia wspierać rozwój poznawczy i intelektualny maluszka. Im dziecko będzie starsze, tym więcej będzie okazji do różnego rodzaju zabaw kształtujących jego inteligencję i zachowanie. Oprócz wspólnie spędzanego czasu, należy zadbać o emocjonalną więź – dziecko będzie szczęśliwe, jeśli ktoś z najbliższych będzie go wspierał i towarzyszył mu w poznawaniu świata. Maluszek zdobywa swoje doświadczenia i uczy się nowych rzeczy obserwując i naśladując starszych członków rodziny. W czasie tych intensywnych zmian w życiu dziecka mama powinna zadbać o jego powtarzający się plan dnia, czyli stałe pory: karmienia, zabawy czy snu. Niezbędne są także czułe objęcia i sposób zwracania się do malucha. Bliskość miedzy mamą, a dzieckiem jest bowiem dla niego najlepszym wsparciem!

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

