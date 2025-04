Może wydawać ci się, że znalezienie idealnej zabawy dla 1-latka jest niezwykle trudne. Zwykła grzechotka już go nudzi, a na wiele zabawek ze sklepu jest jeszcze za małe. Owszem, możesz kupić mu wielofunkcyjne zabawki, ale często są one nie tylko drogie, lecz także bardzo duże i nie każda przestrzeń pomieści wszelkie bujaczki, skoczki, jeździki itd. A poza tym niekoniecznie zawsze dadzą dziecku taką frajdę, jakbyś tego oczekiwała. Jeśli myślisz, że najbardziej ucieszą je drogie, kolorowe zabawki ze sklepu, możesz się bardzo pomylić. Najlepsze pomysły na zabawę możesz stworzyć sama!

Pomysły na zabawę z rocznym dzieckiem

1. Zrób tablicę edukacyjną

Dzieci uwielbiają zabawki, które są jak najbardziej prawdziwe, a nawet dużo bardziej interesują się prawdziwymi przedmiotami niż imitującymi je zabawkami. Możesz zatem samodzielnie zrobić taką tablicę edukacyjną i na jakiejś płycie zainstalować cokolwiek zechcesz - np. klamki, uchwyty, gałki, kołatki. Przednia zabawa gwarantowana!

2. Mini tor przeszkód

Daj pole popisu fantazji! Porozkładaj na podłodze poduszki, misie, piłeczki i razem z dzieckiem postarajcie się pokonać taki tor od początku do końca. Zadbaj tylko o bezpieczeństwo malucha i nie ustawiaj przeszkód w pobliżu kanciastych mebli.

3. Magiczne pudełko

Musi być zamykane z małym otworem, więc możesz wykorzystać do tego celu worek ze ściągaczem lub wiaderko z pokrywką. Włóż do środka różne przedmioty i pozwól dziecku na wyciąganie ich jeden po drugim, oglądanie i dotykanie. Pamiętaj, by za każdym razem powtarzać, jak dany przedmiot się nazywa.

4. Segregowanie skarbów

Potrzebujesz do tego naprawdę niewiele, np. 3 słoiki i 3 rodzaje przedmiotów, np. piłeczki, wstążki i drewniane klocki. Rozsyp przedmioty na podłodze i pomóż dziecku powrzucać je do słoików tak, by w każdym z nich znajdowały się przedmioty tylko z jednej kategorii.

5. Wodne kąpiele

Dzieci uwielbiają pluskanie się w wodzie! Zanurz więc w misce z wodą kilka plastikowych lub gumowych zabawek, ale zadbaj, by stanowiły atrakcyjną zabawę - muszą być głębokie, żeby można przelewać wodę lub jaki sikawki, a wtedy możecie wspólnie pryskać na siebie - oczywiście z umiarem. Gwarancja śmiechu i ogromnej zabawy!

6. Budowanie wież z klocków

Ale nie ze zwyczajnych klocków! Zamiast wyrzucać pudełeczka po jogurtach, zbieraj je, a potem umyj i bawcie się z dzieckiem, kto zbuduje wyższą wieżę lub większy zamek. Możecie też budować wspólnie.

7. Instrumenty własnej produkcji

Bębenek zrobisz z garnka, pałeczki z drewnianych łyżek. Możesz też zrobić gitarę, wystarczy, że na pudełeczko nałożysz kilka gumek recepturek. Stwórzcie pierwszy rodzinny zespół.

8. Balony pełne helu

Same unoszą się w powietrzu, więc dołącz do takiego balona sznureczek i niech dziecko stara się go dosięgnąć. Możesz odbijać balon do dołu, a dziecko niech stara się go chwycić.

