W jakim wieku dziecko może podróżować samolotem?

Dziecko może podróżować samolotem po ukończeniu dwóch miesięcy. Jeśli jest to konieczne, może jednak podróżować wcześniej, ale nie w pierwszym tygodniu życia - wtedy jego układ krążeniowy i oddechowy jest zbyt słaby na podróż samolotem.

Pamiętaj, że dziecku do dwóch lat nie przysługuje osobne miejsce w samolocie, ani osobny bagaż podręczny. Dziecko podróż powinno spędzić na kolanach rodziców, a wszystkie akcesoria mieć spakowane do bagażu podręcznego rodziców. Masz prawo do zabrania bez dodatkowych opłat składanego wózka lub fotelika samochodowego, które zostawiasz i odbierasz przy wejściu do samolotu.

Opłata za bilet dla dziecka poniżej dwóch lat może być różna - czasem jest to cena całego biletu, czasem 15% ceny, czasem nie ma opłat - to zależy od linii samolotowych, które wybierasz. Dziecku powyżej dwóch lat musisz kupić osobny bilet.

My radzimy, abyś zabrała ze sobą chustę lub poręczne nosidełko na brzuch - będzie Ci łatwiej nosić dziecko, a jednocześnie będziesz miała wolne ręce.

Co zabrać do bagażu podręcznego?

paszport dziecka

pieluszki

wilgotne chusteczki

chusteczki higieniczne lub papierowy ręcznik

ubranko na zmianę

kocyk do okrycia dziecka

zabawkę dla malucha, która umili mu czas

picie lub jedzenie dla dziecka

Jak siadać z dzieckiem w samolocie?

Droższe linie lotnicze oferują rodzinom z małymi dziećmi pierwszeństwo wejścia na pokład. W tańszych liniach lotniczych musisz to pierwszeństwo wykupić. Warto jednak dopłacić do biletu i spokojnie zająć wygodne miejsce w samolocie. Unikniesz tłoku, przepychania się, spokojnie znajdziesz miejsce na swój bagaż w luku bagażowym.

Dziecko do dwóch lat powinno spędzić podróż na Twoich kolanach, jeśli nikt koło Was nie siedzi - śmiało możesz posadzić dziecko obok. Wolne siedzenie przyda się także na zabawki lub inne akcesoria dla dziecka.

Na lotnisku - jak się zachowywać będąc z dzieckiem?

Pojaw się na lotnisku na dwie godziny przed odlotem. Stań w kolejce do odprawy i spokojnie nadaj bagaż. Przed wejściem na pokład samolotu dopilnuj, aby przewinąć dziecko. Warto także wiedzieć, że na każde dwie godziny podróży powinnaś zabrać jedną pieluchę.

Przed wejściem na pokład samolotu możesz także założyć dziecku czopek z paracetamolem, co sprawi, że będzie spokojniejsze podczas lotu.

W samolocie - jak się zachować będąc z dzieckiem?

Podczas startu i lądowania maluchowi będą zatykać się uszy. Dobrze, aby wtedy dużo przełykało - możesz podać mu butelkę lub pierś. Dopilnuj, żeby stewardesa pomogła Ci zapiąć malca w odpowiednie pasy prze starcie i lądowaniu samolotu.

Zwróć uwagę, żeby malec nie przeszkadzał innym w podróży - nie kopał fotela przed sobą, nie pluł na sąsiada obok.

Żeby umilić sobie podróż możesz wybrać lot w godzinach wieczornych - wtedy dziecko prawdopodobnie prześpi całą podróż.