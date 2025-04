Stałe punkty dnia warto wprowadzać już od początku życia malca. Sprawdź, jak powinien wyglądać przykładowy plan dnia niemowlaka i na jego podstawie zorganizuj wasz czas krok po kroku! Dzięki temu smyk będzie spokojniejszy, pogodniejszy i szybciej będziecie się rozwijać!

Plan dnia niemowlęcia: godzina 7:00

Pobudka i śniadanie

Najważniejsze, by smyk codziennie wstawał o podobnej porze. Wtedy jest wyspany, a wieczorem nie ma większych kłopotów z zasypianiem. Co więc robić? Najlepiej kładź je o stałej godzinie. Kiedy malec już wstanie, umyj go, przewiń, przebierz. Dzięki temu uczy się, że w dzień nie chodzi się w piżamce i że trzeba się umyć. Następnie zjedzcie śniadanie.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 8:00

Zabawa i drugie śniadanie

Wyspany i najedzony maluch zwykle ma doskonały humor, więc chętnie się pobawi. Młodsze niemowlę możesz ułożyć w leżaczku z grzechotką w ręku lub na edukacyjnej macie. Starszaka posadź w kojcu lub na dywanie i połóż obok niego kilka zabawek. Po zabawie daj dziecku drugie śniadanie.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 9:30

Drzemka

Jest niezbędna do regeneracji sił. Żeby jednak dzień nie mylił się smykowi z nocą, nie zasłaniaj okien, nie kładź go w pościeli, nie staraj się, by w domu panowała idealna cisza. I pamiętaj: nie staraj się, by dziecko spało w dzień jak najdłużej, bo nie będzie mogło zasnąć wieczorem.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 11:00

Spacer i obiad

Codzienny spacer jest obowiązkowy! Pamiętaj, by trzymać się, przynajmniej sezonowo, w miarę stałych pór, bo dzięki temu maluszek mniej marudzi. Nie daj się jednak zwariować: jeśli wychodzicie na ogół o jedenastej, a właśnie pada, poczekaj, aż deszcz przejdzie. Po spacerze podaj obiad. Zadbaj, by wszystkim posiłkom towarzyszył rytuał: myjecie rączki, smykowi zawiązujesz śliniaczek itd.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 12:30

Zabawa

Teraz czas na zabawę. Możesz razem z bobasem poukładać klocki, obejrzeć książeczkę, pobawić się misiami. Pamiętaj, że najedzone dziecko raczej nie powinno być podrzucane ani gonione przez całe mieszkanie.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 14:00

Drzemka i podwieczorek

Powinna trwać najwyżej godzinę – inaczej trudno będzie wieczorem malcowi zasnąć. Kiedy dziecko się obudzi, daj mu podwieczorek.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 15:30

Drugi spacer

Możecie wybrać się na przechadzkę do parku albo choćby pospacerować po osiedlu. Dobrym pomysłem będzie też zabawa w piaskownicy.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 17:30

Zabawa z tatą

Nareszcie maluszek może pobawić się z tatą. Dzięki temu zyskujesz trochę czasu tylko dla siebie.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 18:00

Kolacja i kąpiel

Z kilku względów lepiej podać kolację przed kąpielą niż po niej. Przede wszystkim głodny maluch może nie mieć humoru i może płakać. Poza tym przy jedzeniu dzieci się brudzą, więc niewykluczone, że po zjedzeniu kaszki, smyk znów musiałby trafić do wanienki. Kąpieli nie przygotowuj bezpośrednio po kolacji - najlepiej wyznacz ją na taką porę, by czyściutki i pachnący malec powędrował prosto do łóżeczka.

Plan dnia niemowlęcia: godzina 20:00

Kołysanki i sen

Czas na wyciszenie. Możesz poprzytulać się z dzieckiem, zaśpiewać mu kołysankę, poczytać bajkę na dobranoc. Mały brzdąc nie może chodzić spać o północy. Najlepszą porą jest 20.30 - 21:30. Zadbaj, by w domu było w miarę cicho, wyłącz telewizor, przygaś światła.

