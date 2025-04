Plamienia i wzdęty brzuch

Już nie wiem co robić. Ostatni mój normalny okres był 8 grudnia potem nic, brałam luteinę dostałam plamienia potem się skończyło. Po 4 dniach zaś dostałam ( miałam robione usg wszystko ok ). 20 lutego dostałam okres ( parę dni wcześniej) z tym, że nie był to okres. Trwało to góra 2-3 dni było to brązowe plamienie ( bardzo niewiele). Aktualnie powinnam dostać okres ale od tygodnie bolą mnie okropnie sutki przy dotyku i piersi z boku. W dodatku od ponad miesiąca dzień w dzień mam wzdęty brzuch ( mówiła mi to nawet pani pielęgniarka, że brzuch mam wzdęty i tak to trwa dzień w dzień). Załatwiam się normalnie tak jak zawsze, nie mam z tym problemu tylko ten brzuch taki twardy i duży jak stoję bo gdy leżę jest ok. W piątek byłam u ginekologa- już nigdy do niego nie pójdę. Lekarz zbadał palcami, dał kalendarzyk że mam notować plamienia i przyjść za 2 tygodnie. Dodam, że żadnej antykoncepcji nie stosuje tabletek itp. jedynie prezerwatywę. Co to może być? Ciąża? Możliwe? Chyba nie bo lekarz nawet nie spytał a jak wsadził palce to by wyczuł rozpulchnioną szyjkę macicy? Może jakaś choroba? Sama nie wiem?

Karolka

Niestety ja tez nie wiem. Skoro lekarz panią badał i dał zalecenia to proszę je zastosować. Zachęcam do słuchania rad lekarskich i wykonywania ich. Wcześniej miała pani przyjmować luteinę trzy tygodnie przyjmowała pani tydzień- to nie jest wykonywanie zaleceń lekarskich. W ciąży pani raczej nie jest bo licząc od grudnia to byłaby 14 tygodniowa ciąża tzn. w przeliczeniu na miesiące 3 i pół miesiąca. Ewentualnie może pani wykonać badanie poziomu Hcg we krwi-ale to już chyba proponowałam pani jakiś czas temu ( w jednym z pytań ujęła pani to, że w laboratorium kazano pani zrobić to badanie ale w poniedziałek- jaki jest wynik tego badania?). Ewentualnie można wykonać badania poziomu progesteronu, estrogenu oraz domowy test ciążowy. Polecam wykonywać zalecenia lekarskie i zgłaszać się do ginekologa w wyznaczonym przez niego terminie. Bo inaczej żaden lekarz nie znajdzie przyczyny takiej sytuacji. Wzdęcia brzucha mogą też występować w schorzeniach jelit. Poniżej pani pytania i odpowiedzi:

Pozdrawiam serdecznie