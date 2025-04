Maluch leży w łóżeczku i płacze. W pierwszym odruchy chciałabyś podbiec, wziąć go na ręce i mocno przytulić, ale nagle gdzieś z tyłu głowy pojawia się nurtująca myśl: „A co jeśli w ten sposób go rozpieszczę?”. Co zrobić w takiej sytuacji?

Przytulać czy nie przytulać – oto jest pytanie

Odpowiedź na to pytanie będzie łatwiejsza, kiedy uświadomisz sobie, że płacz to pierwszy język dziecka, za pomocą którego maluch może komunikować się z otoczeniem. Za każdym razem, gdy dziecko płacze, chce coś Ci powiedzieć, np. „Boli mnie brzuszek”; „Jestem głodny” albo „Tęsknię za tobą”.

Wyobraź sobie teraz, że to Ty mówisz któreś z tych zdań na przykład do twojego partnera, a on… udaje, że Cię nie słyszy. Jak się wtedy czujesz? Zapomniana, odrzucona, niekochana, czy tak? Podobnie czuje się dziecko, kiedy nie reagujemy na jego potrzeby, które komunikuje nam, płacząc. Jako mama szybko nauczysz się też, co oznacza dany rodzaj płaczu i bezbłędnie będziesz potrafiła rozpoznać, czego twoje maleństwo w danej chwili potrzebuje.

Dlaczego jeszcze warto reagować na płacz dziecka i nie bać się przytulania?

Kontakt fizyczny z dzieckiem, np. właśnie poprzez przytulanie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i buduje dobrą samoocenę u dziecka. maluch ma bowiem świadomość, że cokolwiek by się stało, zawsze jest przy nim osoba, która mu pomoże, a to oznacza, że jest dla kogoś ważny i przez kogoś kochany.

Dotyk jest też jednym z najlepiej rozwiniętych zmysłów u niemowlaka, a głaskanie i przytulanie jeszcze bardziej go stymuluje.

Dla dziecka Twoja obecność jest lekiem na całe zło, a Twój dotyk koi każdy ból – zarówno ten fizyczny, jak i psychiczny.

Jesteś pierwszym wzorem, który będzie naśladować dziecko. Twoim zadaniem jest nie tylko przekazanie mu wiedzy o świecie, lecz także nauczenie go budowania relacji z innymi, a do tego niezbędne są emocje. Reagując na potrzeby dziecka, uczysz go więc wyrażania uczuć oraz empatii.

