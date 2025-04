W wielu rodzinach w tych pierwszych dniach pobytu matki i dziecka w domu swoją pomoc ofiarowują babcie. Często to właśnie one uczą myć, przewijać i karmić dziecko. Jednak te rady i pomoc nie są wieczne. Wówczas młodzi rodzice zostają sami z wieloma wątpliwościami. To co najbardziej niepokoi rodziców to oczywiście prawidłowy rozwój dziecka.

Na szczęście większość dzieci rozwija się prawidłowo. Dlatego nawet jeśli zauważycie, że Wasze dziecko nie umie jeszcze tego co syn sąsiadki urodzony dzień wcześniej – uspokójcie się i cierpliwie czekajcie, aż Wasza pociecha będzie nabędzie nowych umiejętności.

Dzieci rozwijają się we własnym tempie – nigdy o tym nie zapominajcie, gdy będziecie czytać o kolejnych etapach rozwoju dziecka.

Czego uczy się dziecko w pierwszym miesiącu życia

Kolejne drobne osiągnięcia i umiejętności, choć wydają się znikome są prawdziwymi kamieniami milowymi w rozwoju. Kiedy Wasze dziecko skończy pierwszy miesiąc zauważycie, że leżąc na brzuchu stara się podnosić główkę do góry, by lepiej wszystko widzieć. Zwróćcie wówczas uwagę, czy podnosząc główkę nie przechyla się na boki – to trudne zadanie wymagające współdziałania wielu partii mięśni.

Przez cały ten miesiąc, nawet mimowolnie, zagadywałaś do swojego maleństwa, uśmiechałaś się do niego. Teraz, gdy maluszek kończy pierwszy miesiąc możesz zauważyć, że zaczyna reagować na Twoje próby kontaktu.

Miesięczne niemowlę potrafi już na krótką chwilę skupić wzrok na pochylonej nad nim twarzy, umie też odpowiedzieć uśmiechem na Twój uśmiech.

Zwróć szczególną uwagę

Reakcje dziecka i wydawane przez niego dźwięki również powinny zwrócić Twoją uwagę. Szczególnie ważna jest reakcja dziecka na głośne dźwięki, jeśli Twoje dziecko nie reaguje napięciem ciała, odwróceniem główki w kierunku źródła dźwięku – postaraj się powtórzyć badanie słuchu.

Możesz też zauważyć sporadyczne sytuacje, w których dziecko bawi się własnym gardłowym głosem – wiesz już że te dźwięki nie oznaczają płaczu, ani krzyku. Twoje dziecko może też zacząć spontanicznie się uśmiechać. Z pewnością zaobserwujesz też rosnącą sztywność jego ciała.

Zatem ciesz się macierzyństwem i obserwuj kolejne osiągnięcia Swojego dziecka.