Świeżo upieczonym mamom brakuje często sił na sprzątanie i gotowanie (o wiązaniu kokard na paczuszkach nie wspominając), a maluchy - zamiast się zachwycać - bywają nieznośne. Co robić, by święta z niemowlęciem były naprawdę udane? Czego lepiej nie robić? Podpowiadamy!

1. Skorzystaj z zaproszenia

Nie upieraj się, żeby święta odbyły się u was. Może lepiej pojechać do rodziców albo teściów?

2. Idź na skróty

Np. zamów pierogi i uszka. Sprzątaj etapami, poproś kogoś, by to zrobił za ciebie albo... nie sprzątaj wcale.

3. Podziel się obowiązkami

Mów jasno, jakiej pomocy oczekujesz. Konkretne zlecenia w rodzaju „umyj, proszę, podłogi” są skuteczniejsze niż tysiąc komunikatów w stylu „jak zwykle wszystko muszę robić sama”.

4. Nie zabieraj dziecka do sklepu

Będą tłumy. Po co ci te nerwy? Maluch na pewno zareguje na ten widok płaczem, co skutecznie uniemożliwi ci zrobienie zakupów!

5. Daruj sobie pierniczki...

Na niemowlęciu nie zrobią żadnego wrażenia. Podobnie jak i wiele innych świątecznych cudeniek. Będziecie mieć na to czas, gdy podrośnie.

6. ... i wymyślne stroje

Dla maluszka można dziś kupić wszystko, włącznie z garniturem w rozmiarze 68 i sukienką, która wygląda jak balowa. Tylko czy niemowlę będzie się dobrze czuć w czymś takim? Strój brzdąca (świąteczny także) powinien być przede wszystkim wygodny.

7. ... i św. Mikołaja

Dziecko jest za małe i może się przestraszyć. Dlatego lepiej nie ryzykować i tak zorganizować święta, by prezenty wręczała znana mu osoba.

8. Nie wydawaj fortuny

Twojemu maluszkowi wszystko jedno, czy dostanie prezent za 20 czy za 500 zł. Zakład, że największą frajdę sprawi mu papier, w który go zapakujesz?

9. Weź pod uwagę możliwości maleństwa

Jeśli to możliwe, dostosuj świąteczne plany do jego „rozkładu jazdy”. Jeśli np. ucina sobie drzemkę codziennie o 17, nie ma sensu właśnie o tej porze zasiadać do stołu, bo ze zmęczenia zacznie rozrabiać. Jeśli wyjeżdżacie, weź poprawkę na to, że podróż z małym dzieckiem trwa na ogół dłużej niż bez niego. Samo zbieranie się do wyjścia (np. ubieranie) zajmuje sporo czasu!

10. Nie oczekuj cudów

Twój bobas zwykle ulewa, miewa wieczorami ataki kolki, boi się obcych, marudzi, szarpie wszystkich za włosy? Będzie robił to także podczas świąt. Jednak spokojnie: nie musi tak być. Bywa, że dzieci są tak zaaferowane, że zapominają o marudzeniu.

11. Przygotuj się na niespodzianki

Sądziłaś, że maleństwo zaniemówi na widok choinkowych światełek, a tymczasem najbardziej zainteresowały je kabelki albo wybrało drzemkę? No cóż, zdarza się. Może także przestraszyć się wąsów wujka, nie mieć ochoty na bliski kontakt z rzadko widywaną babcią, wkładać grzechotkę do grzybowej dziadka i robić tysiąc innych rzeczy.

12. Zadbaj o spokój maluszka...

Nie wszystkie dzieci lubią wędrować z rąk do rąk. Jeśli widzisz, że twoja pociecha źle znosi czułości osób, z którymi nie ma kontaktu na co dzień, pomóż jej („A teraz Lenka przytuli się do mamy”).

13. ... i jego bezpieczeństwo

Podczas świątecznego zamieszania (powitań, składania życzeń itd.) najłatwiej o wypadek. Malec może na przykład złapać za obrus i ściągnąć na siebie wazę z gorącym barszczem. Nie ma rady: trzeba pilnować go jeszcze bardziej niż zwykle. Nie pij niczego gorącego, trzymając maleństwo w ramionach.

14. ... ciekawe zajęcie

Zajmij czymś malucha, bo znudzony, zacznie płakać. To nie musi być nic wymyślnego. Przecież naokoło jest tyle świecących się drobiazgów, które z pewnością zwrócą jego uwagę!

15. ... oraz odpowiednie przysmaki

Większość wigilijnych potraw nie nadaje się dla niemowląt, a przyrządzonymi specjalnie dla niego świątecznymi daniami (kisiel żurawinowy, specjalnie ugotowany barszczyk bez przypraw) maluch może wzgardzić, bo po prostu ich nie zna. Przygotuj potrawy, które dziecko lubi. Zwracaj także uwagę na to, czym próbują częstować malucha pozostali członkowie rodziny.

16. Nie pozwól, by drobiazgi popsuły ci nastrój

Zawsze znajdzie się coś, co denerwuje, np. dobre rady udzielane przez osoby, których wcale o to nie prosimy. Dlatego, gdy zanosi się na ich udzielanie, zmień temat. Na ogół to działa.

17. Pamiętaj o zdjęciach

Są fantastyczną pamiątką i warto je robić każdego roku. Gdy je zestawisz po latach, zaniemówisz z wrażenia!