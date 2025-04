Pierwsze kroki w rozszerzaniu diety - dlaczego sposób żywienia jest tak istotny dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia?

Mleko mamy to dar od natury. Dostarcza ono dziecku to, co dla niego najważniejsze w pierwszych miesiącach życia. Ten wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju pokarm w pewnym momencie przestaje jednak być wystarczającym źródłem niektórych składników odżywczych.