Obcowanie dzieci z wodą niesie za sobą wiele korzyści, które wpływają zarówno na ich młody i rozwijający się organizm, jak i sprawność fizyczną. Wyprawa na basen to również odskocznia od codzienności dla rodziców. Mają możliwość spędzenia aktywnie czasu ze swoimi dziećmi, odrywając się od codziennych obowiązków. Jeśli zależy Ci, aby rodzinny wypad do term był udany, należy najpierw sprawdzić kompleks, który chcesz odwiedzić!

Zanim pojedziecie do term lub na basen



Zanim wyruszysz na wycieczkę ze swoją pociechą, zadzwoń i zapytaj o najważniejsze kwestie. Powinieneś wiedzieć: jaka jest temperatura wody, jej głębokość oraz skład, czy posiadanie czepka na pływalni jest obowiązkowe. Odpowiednia temperatura wody to taka, która waha się od 30-34 stopni.

Wybierając się na basen z dzieckiem, pamiętaj również, aby zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria. Zaraz po spakowaniu stroju kąpielowego dla dziecka, powinieneś pamiętać o butach z pianki lub gumy, dzięki którym dziecko nie poślizgnie się na mokrej posadzce. Okulary do pływania to kolejny element, który umili dziecku nurkowanie i sprawi, że jego oczy będą chronione przed niechcianym kontaktem z wodą. Do oswajania dziecka z basenem przydatne będą również dmuchane dodatki, takie jak piłki czy rękawki, które umożliwią maluchowi stabilniejsze utrzymanie się na wodzie.

Jak się zachować podczas pierwszej wizyty z dzieckiem na basenie?



Jeśli Twoje dziecko, oprócz kąpieli w wannie, nie miało styczności z większym zbiornikiem wodnym, to przed Tobą utrudnione zadanie.

Pamiętaj, aby dać dziecku czas na oswojenie się z wodą, przytulaj je, uśmiechaj się, mów spokojnie i polewaj delikatnie wodą, pokazując tym samym, że jest to bezpieczna zabawa. Nie zmuszaj dziecka, żeby weszło do wody, jeśli się boi. Nie zrażaj się, gdy pierwsze wyjścia na basen będą kończyły się na zabawie w brodziku bądź siedzeniu na schodkach – widocznie Twoje dziecko potrzebuje trochę więcej czasu. Pod żadnym pozorem nie zostawiaj go bez opieki, bacznie je obserwuj i bądź czujny. Aby ułatwić sobie to zadanie, najrozsądniej byłoby, gdyby jedna osoba dorosła opiekowała się jednym dzieckiem.

Co wiesz o wodach termalnych?



Jeśli zdecydowałeś się na dłuższą wyprawę, np. kilkudniowy odpoczynek w górach, to warto sprawdzić, czy w pobliżu, oprócz basenu, nie znajdują się termy.

– Jest to o wiele lepsza alternatywna na rodzinny wyjazd, ponieważ poza zabawą, jednocześnie korzystają Państwo z leczniczych wód, których skład jest zróżnicowany fizykochemicznie z niską zasadowością – doradza Anna Cięzobka-Targosz, kierownik obiektu Termy Szaflary.

Woda w takich termach bogata jest w składniki mineralne, takie jak: potas, sód, magnez, wapń, żelazo czy siarkę, z których w szczególności powinny korzystać dzieci. Pani Anna podkreśla również, że “kąpiele w wodzie o tak bogatym składzie zmniejszają otyłość, eliminują bezsenność, stabilizują tętno, obniżają stres, poprawiają wewnętrzną przemianę materii oraz przyspieszą rekonwalescencję po zabiegach”.

Jeśli Twoje dziecko miewa problemy zdrowotne i często choruje, wizyta w termach jest dobrym pomysłem, bo pomoże podnieść odporność zarówno malucha, jak i całej rodziny. Warto również podkreślić, że pływanie nie bez powodu jest zalecane jako rehabilitacja. Podczas uprawiania wodnych sportów angażujemy wiele mięśni, nie obciążając przy tym stawów, co korzystnie wpływa na kręgosłup oraz kształtowanie sylwetki – w szczególności u dzieci.

Dzieci bardzo cenią sobie czas spędzony z obojgiem rodziców, dlatego jeśli na co dzień żyjesz w biegu, może warto poświęcić weekend na wspólną rodzinną wycieczkę. Z pewnością uśmiech dziecka pluskającego się w wodzie zrekompensuje Ci cały trud włożony w zaplanowanie wyjazdu.

