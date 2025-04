Dziecko nie powinno przebywać zbyt długo w wodzie. Wystarczy, gdy kąpiel noworodka trwa tyle czasu, ile potrzebujesz do starannego umycia i opłukania malucha. Jeśli wcześniej uda Ci się wszystko przygotować, kąpiel przebiegnie szybko i sprawnie.

Reklama

Co Ci będzie potrzebne?

- ręcznik frotté

- dwie tetrowe pieluszki

- wyjałowione gaziki

- waciki

- dobrego gatunku pałeczki z watą do mycia uszu

- sól fizjologiczna (dostępna w aptece bez recepty, najlepiej kupić pakowaną w jednorazowe ampułki) do przemywania oczu

- bawełniana myjka (zamiast niej możesz używać gazy)

- mydło dla niemowląt lub specjalny żel do kąpieli (dla noworodka najlepsze są kosmetyki bezzapachowe)

- oliwka

- maść do smarowania pupy

- czyste ubranko i pieluszka

- miseczka z gotowaną wodą do mycia buzi

- chusteczki pielęgnacyjne

- miękka szczoteczka do włosów.

Uwaga: do mycia noworodka nie używaj gąbki. Bawełnianą myjkę po każdej kąpieli starannie wypłucz i wysusz, a co dwa-trzy dni wygotuj ją.

1. Zacznij od przygotowań

Wszystkie akcesoria ułóż blisko wanienki, w zasięgu swojej ręki. Najbliżej umieść te, których będziesz używała jako pierwszych. Do wanienki nalej przegotowanej wody. Uwaga: w gotowanej wodzie myjemy noworodka przez pierwsze tygodnie życia, potem można z tego zrezygnować. Wodę na kąpiel gotuj w dużym garnku bez pokrywki, by ułatwić wyparowanie z niej chloru. Pamiętaj, że ze względu na bezpieczeństwo malca najpierw lejemy do wanienki zimną wodę, a dopiero potem uzupełniamy ją gorącą. Możesz dodać do wody specjalnej oliwki kąpielowej dla niemowląt.

2. Umyj na sucho całe ciałko

- Na miejscu do przewijania rozłóż ręcznik i pieluszkę tetrową. Połóż na niej dziecko. Gazikiem, zwilżonym solą fizjologiczną, przetrzyj jedno oczko, poczynając od skroni w kierunku noska, a potem – nowym gazikiem – drugie oczko. Umyj uszy pałeczką z watą. Usuń jedynie wydzielinę, którą widać. Buzię malucha przetrzyj mokrym wacikiem i osusz ręcznikiem, przyciskając, a nie pocierając.

- Teraz czas na umycie główki. Mokrą, oszczędnie namydloną myjką kolistymi ruchami pocieraj całą główkę. Opłuczesz ją za chwilę, gdy włożysz dziecko do wanienki.

- Rozbierz maluszka. Jeśli w pieluszce jest kupka, usuń ją dokładnie ze skóry chusteczkami pielęgnacyjnymi. Mokrą, namydloną myjką umyj szyjkę, rączki, klatkę piersiową i brzuszek maleństwa, następnie boczki, plecy i pośladki, a potem narządy płciowe. Twoje ruchy powinny być delikatne, choć zdecydowane. Myjąc dziecko, unikaj zbyt mocnego pocierania jego skóry.

3. Włóż dziecko do wanienki

Namydlonego malca szybko przenieś do wyłożonej pieluszką wanienki. Nie powinno być w niej zbyt dużo wody. Mokre i śliskie dziecko musisz trzymać pewnie. Prawą rękę podsuń pod pośladki malucha, a lewą podtrzymuj jego główkę i kark – powinny być oparte na Twoim przedramieniu. W ten sposób dobrze chronisz główkę niemowlęcia. Lewą dłonią trzymaj za jego lewe ramię i powoli zanurzaj dziecko w kąpieli. Kiedy pupa malca oprze się o dno wanienki, wyjmij swoją prawą rękę spod jego pupy. Myj i opłukuj dziecko wolną już ręką, zaczynając od główki. Ponieważ żaden maluch nie lubi, gdy woda spływa mu do oczu i uszu, polewaj delikatnie główkę od czoła na boki i do tyłu.

Uwaga! Jeśli noworodkowi jeszcze nie odpadł pępuszek lub miejsce po odpadnięciu nie jest całkiem zagojone, staraj się podczas kąpieli go nie moczyć. Jeśli jednak pępuszek się zamoczy, wysusz go sterylnym gazikiem i przemyj dokładnie spirytusem.

4. Wyjmij je z wody

Uchwyć maleństwo jak przy wkładaniu do wanienki i zdecydowanym, lecz spokojnym ruchem wyjmij je z niej. Potem połóż dziecko na czystym ręczniku (wcześniej zdejmij z niego pieluszkę, na której namydlałaś malca) i szybko otul całe jego ciałko ręcznikiem, by maluch nie zmarzł. Wygodne w użyciu są ręczniczki z kapturkiem, które pozwalają osłonić mokrą główkę dziecka.

5. Pielęgnuj pępuszek

Kikut pępowiny odpada zwykle po kilku lub kilkunastu dniach, ale zanim tak się stanie, trzeba dwa, trzy razy dziennie przecierać jego nasadę czystym spirytusem (70%). Do czasu odpadnięcia pępowiny i wygojenia rany nie należy pępka moczyć ani przyciskać pieluszką. Jeżeli skóra wokół niego staje się czerwona, trzeba porozumieć się z lekarzem.

6. Po kąpieli

Właściwa pielęgnacja niemowlęcej skóry bezpośrednio po kąpieli też jest bardzo ważna. Jako podstawową zasadę przyjmij, by nie używać nadmiaru kosmetyków – w ten sposób zmniejszysz ryzyko wystąpienia alergii u maleństwa.

- Szybko i starannie osusz całe ciałko, poczynając od główki, ponieważ przez nią dziecko traci najwięcej ciepła. Rób to, nie pocierając, lecz dotykając skórę ręcznikiem. Zwróć szczególną uwagę na osuszanie wszystkich fałdek na szyi, udach, zgięciach łokciowych.

- Fałdki przetrzyj oliwką. Pupę posmaruj kremem przeciwko odparzeniom np. Linomagiem. Kosmetyki dla niemowląt trzeba dobierać indywidualnie. Nie ma potrzeby smarowania całego malucha oliwką, chyba że ma wyjątkowo suchą skórę.

- Po wytarciu ciałka nałóż pieluszkę (nie zapinaj jej zbyt ciasno) i jak najszybciej ubierz malca w przygotowane czyste ubranko.

- Delikatnie wyszczotkuj włoski dziecka miękką szczoteczką.

Jak często i kiedy kąpać

Nic się nie stanie, gdy od czasu do czasu opuścisz kąpiel, np. kiedy nocujecie poza domem. Wystarczy wówczas po każdej kupce myć starannie pupę malucha wodą lub za pomocą chusteczek pielęgnacyjnych. Jednak nie warto zbyt często rezygnować z kąpieli.

Niemowlę najwygodniej jest kąpać wieczorem. Czyste, odprężone i nakarmione dziecko łatwiej zasypia. Jeśli jednak w zwykłej porze kąpieli maluch śpi, warto ją opóźnić, a nawet przenieść na następny dzień i nie budzić dziecka. Sen niemowlęcia trzeba szanować. Podczas kąpieli można dostrzec to, czego się nie zauważyło w ciągu dnia, np. potówki lub odparzenia.

Dlaczego płacze w kąpieli

Nie martw się, gdy podczas pierwszych kąpieli maluszek napina się i płacze. Jego krzyk nie jest spowodowany Twoją niezręcznością czy lękiem przed wodą. Noworodek musi się dopiero przyzwyczaić do silnych bodźców: chłodu, gdy jest mokry, dotyku wrażliwych okolic ciała, częstych zmian położenia.

Niemowlę zwykle rozluźnia się w wodzie, radośnie wymachuje rączkami i nóżkami, zwłaszcza wtedy, gdy po wysuszeniu pozwolisz mu poleżeć chwilę bez ubranka.

Kąpiel to nie tylko toaleta, ale także sposobność do wspólnej zabawy rodziców z maluchem. Warto wprowadzić zwyczaj, że codzienna wieczorna kąpiel jest domeną taty!

Jak pielęgnować włoski

W pierwszych tygodniach życia nie wymagają one szczególnej pielęgnacji. Wystarczy umycie mydłem, tak jak reszty ciała.

Niekiedy na główce pojawia się żółtawa, błyszcząca łuska (tzw. ciemieniucha). Jest to wydzielina gruczołów łojowych głowy. Nie należy się nią niepokoić. To problem wyłącznie kosmetyczny. Aby ją usunąć, miejsca, w których się pojawiła, należy przez kilka dni natłuszczać oliwką i po umyciu główki sczesywać ciemieniuchę miękką szczoteczką lub specjalnym grzebykiem do ciemieniuchy (kupisz go w sklepie z akcesoriami niemowlęcymi).

Jak chronić przed alergią

W przypadku niemowlęcia wszelkie kosmetyki powinny być używane z dużym umiarem. Wystarczy czysta woda i delikatne, przeznaczone dla dzieci mydło lub mydło w płynie, dopuszczone do stosowania u niemowląt poniżej pierwszego miesiąca życia. W wyborze kosmetyków bądź szczególnie ostrożna, gdy masz alergię lub kiedykolwiek cierpiało na nią Twoje starsze dziecko. Umiar w stosowaniu kosmetyków u maleństwa jest wówczas działaniem profilaktycznym. Maluch ze skłonnościami alergicznymi nie powinien podczas kąpieli przebywać w wodzie zbyt długo, bo to wysusza skórę.

Zapamiętaj!

– W pomieszczeniu powinno być ciepło (ok. 22-24°C), gdyż kilkudniowe dziecko bardzo szybko się wychładza. Na krótko przed kąpielą włącz dodatkowy grzejnik.

– Zanim włożysz dziecko do wody, sprawdź jej temperaturę. Powinna być lekko ciepła, około 37°C. Możesz też zanurzyć w niej swój łokieć – powinnaś wtedy odczuwać przyjemne ciepło.

– Przez pierwsze dwa tygodnie życia kąp noworodka w przegotowanej wodzie.

– Nie musisz codziennie używać mydła, możesz myć maluszka mydłem co drugi dzień.

Reklama

Joanna Kieniewicz-Górska